Successos
Denuncien un sacerdot i corresponsal d'Antena 3 a Roma per una suposada agressió sexual a un periodista després de la mort del papa Francesc
El religiós i reporter es veu embolicat en aquest greu fet que suposadament va tenir lloc els dies posteriors al conclave al Vaticà
Yotele
El periodista i sacerdot Antonio Pelayo, conegut per ser corresponsal d’Antena 3 a Roma, ha estat acusat d’agressió sexual, tal com avança Giulio de Santis al diari italià Corriere della Sera. Segons la informació publicada, un home de 40 anys, també dedicat a la comunicació, va presentar una denúncia davant la policia assegurant que Pelayo va intentar forçar-lo a mantenir una relació íntima no consentida després d’haver-lo convidat a sopar a casa seva, al centre de la ciutat.
Els fets haurien tingut lloc un mes després de la mort del papa Francesc i del conclave al Vaticà per a la seva successió al capdavant de l’Església catòlica. Pelayo i la persona que l’ha denunciat s’haurien conegut mentre cobrien l’actualitat eclesiàstica des de Roma, iniciant una amistat que va donar lloc a una primera trobada a casa del veterà reporter dins la normalitat esperada. Posteriorment hauria tingut lloc una segona cita en la qual es van produir, suposadament, els fets denunciats.
La denúncia presentada assegura que, després de rebutjar una beguda alcohòlica, el denunciant va patir un acostament excessiu per part de Pelayo, fins al punt d’envair-li l’espai físic i generar una situació tensa i violenta. Després d’això, sempre segons el que publica el Corriere della Sera, la persona que ha posat aquest succés en mans de les autoritats va fugir de casa del vallisoletà. Després de processar el que havia passat, es va sentir tan afectat que va decidir abandonar Roma i traslladar-se a viure a una altra ciutat per por de tornar a trobar-se amb l’acusat.
Després de diversos mesos de treball per aclarir els fets, la Fiscalia de Roma va tancar la investigació preliminar i va presentar càrrecs per agressió sexual contra Antonio Pelayo, que actualment està imputat. Després d’aquest episodi, hauria demanat perdó a l’afectat en entendre que el seu comportament no havia estat l’adequat. El cas ha quedat ara a disposició del tribunal competent, segons explica el citat mitjà.
