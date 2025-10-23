Nou pòdcast de Prensa Ibérica
"Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis"
El cas de la menor catalana desapareguda el 2015 obre la temporada d''En Paradero Desconocido', el nou format sonor que podrà escoltar-se en tots els mitjans del grup i a les principals plataformes d’àudio des d'aquest dijous, 23 d'octubre
Tamara Morillo
Diumenge 14 de març de 2015. La Caroline no arriba a casa a dinar. Té llavors 14 anys i ha passat la nit a casa de la seva amiga. La Isabel, la seva mare, està preocupada, fa una estona que aquesta amiga li ha dit que sí, que la seva filla havia dormit a casa seva, que ja anava cap allà... Va ser una de les primeres mentides que va escoltar. N’arribarien més.
El telèfon de la Carol està apagat. Al barri, al costat del portal, la dona espera, però la seva filla no arriba. Comencen a saltar les primeres alarmes. ¿I si ha passat alguna cosa? "No, ara vindrà", es diu per desviar l’atenció. I espera. Torna a romandre a l’espera.
Es diu Isabel Movilla i fa deu anys que no té notícies de la seva filla. Des del 2015 Caroline del Valle està desapareguda. Sense rastre. Sense notícies, sense comiats, simplement va deixar de ser-hi. El seu és el primer cas que obre la temporada d’En Paradero Desconocido, el nou pòdcast de Prensa Ibérica, el nou format sonor que podrà escoltar-se en aquest mitjà i la resta dels diaris del grup editorial i en les principals plataformes d’àudio des d’aquest dijous, 23 d’octubre.
A Paradero Desconocido aborda el cas de la menor catalana en dos capítols. Al llarg del primer episodi, la Isabel i l’Ana, mare i tia de la menor, parlen a cor obert abans els micròfons de Prensa Ibérica. Narren el dolor, el nervi i la por. Descriuen de forma cronològica com van descobrint que la Carol no hi és i, el pitjor, com van desenvolupant-se una sèrie d’esdeveniments que els fan témer que no tornarà.
"Vaig començar a preguntar a tothom, a posar i anunciar per tot arreu que si algú l’havia vist, si sabia alguna cosa, que em diguessin alguna cosa d’ella... i a partir d’aquí, vam començar a moure’ns tots"
"Estava esperant al carrer que tornés i ja em dic, pujaré cap a casa, com ella deixava el seu Facebook obert...", descriu la Isabel. L’objectiu no era cap altre que ficar-se "a la seva xarxa social a veure què hi ha posat, a veure si alguna cosa em pot ajudar". No hi havia dades. Ningú havia compartit res. "No arribava i el telèfon de la Carol estava apagat...", reviu.
Les xarxes socials es converteixen en la principal i immediata eina de recerca. "A Facebook vaig començar a preguntar a tothom, a posar i anunciar per tot arreu que si algú si l’havia vist, si sabia alguna cosa, que em diguessin alguna cosa d’ella... i a partir d’aquí, vam començar a moure’ns tots".
Va passar un lapse de temps molt curt quan va rebre el primer missatge: "Una noia el comparteix i al quart d’hora de rellotge comptat em truca i em diu que li acaben de trucar per telèfon, per un número desconegut, que li han dit que no busquéssim la meva filla. Que no busquéssim la Caroline... Que estava en una casa abandonada, molt lluny, en males condicions". Va començar l’horror.
La Isabel i Ana Movilla, mare i tia de la menor recorren, al llarg de dos capítols, els últims passos que va fer la Caroline abans de desaparèixer. La seva recerca, les seves pors, el seu dolor. A En Paradero Desconocido totes dues mostren l’esquinç davant l’absència. El dol per no saber i la lluita per trobar respostes. Mare i tia expliquen que van fer (i encara fan) una investigació personal. Gràcies a ella van trobar dades importants que avui es coneixen. Gràcies a elles es va saber que Caroline del Valle, malgrat el que va explicar a casa, no havia passat la nit a casa de la seva amiga Silvia. Van saber que totes dues van agafar un tren rumb a Sabadell. Van descobrir que es va muntar una festa davant la discoteca Bora Bora, a la qual la Caroline, per cert, no va entrar. Van desentramar el seu entorn, les ’LN’, i l’ambient que va envoltar la Carol l’última nit abans de la seva desaparició.
Al cor de la recerca: les seves famílies
Van desaparèixer sense comiats i no hi ha res que porti a ells. Sense notícies, sense respostes, sense explicació, sense més ni més. Prensa Ibérica posa el focus en les desaparicions més impactants, i encara sense resoldre, del nostre país amb el llançament d’En Paradero Desconocido, el nou pòdcast del grup dins del gènere ‘true crime’. La nova producció sonora posa veu als que no hi són, des del cor de la recerca: les seves famílies, la seva llar.
Des d’aquest dijous 23 d’octubre, i cada 15 dies, la periodista Tamara Morillo, especialitzada en la informació de desaparicions sense resoldre que fa anys que investiga, portarà al nou pòdcast casos diferents –alguns compostos per diversos episodis– que seran abordats fins al detall juntament amb familiars i experts. Amb una clara vocació de servei públic, un mesurat estil narratiu que prioritza els fets i no fuig de les emocions però sí del sensacionalisme, la primera temporada d’‘En Paradero desconocido’ se submergeix en les recerques de Caroline del Valle, Paco Molina, Nathaly Salazar, Juan Antonio Gómez Alarcón, Abdón González, Manuel Ríos Cruz i Juana Canal.
En el primer episodi la veu que impera és la de la Isabel i l’Ana. Des del 2015 la Caroline no hi és. Les diligències policials, qüestionades des de l’arrencada, i les contradiccions dels amics de la Carol, van complicar la investigació. Una dècada després, ningú ha tornat a veure-la.
Durant anys l’única tesi policial comprenia l’homicidi amb ocultació de cadàver. A la Caroline algú l’havia fet desaparèixer. Avui, una nova unitat de policia obre les opcions. Són diverses les hipòtesis que hi ha sobre la taula... Li van fer alguna cosa? La van treure fora del país? En Paradero Desconocido t’explica totes les claus de l’última nit de la Caroline abans de desaparèixer. Escolta el pòdcast aquí.