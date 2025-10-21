Successos
Els Mossos cacen in fraganti un depredador sexual d’estudiants en un autobús a Girona
El sospitós, de 64 anys, tocava les parts íntimes de les víctimes quan anaven en aquest transport urbà
Germán González
Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 64 anys acusat de tres delictes d’agressió sexual. Els agents l’acusen de tocar les parts íntimes de tres joves quan viatjaven en un autobús de la línia urbana de Girona. El van atrapar després de sorprendre’l aquest dilluns al matí quan va assaltar una altra víctima.
La investigació va començar a inicis d’octubre després que dues dones denunciessin haver patit una agressió sexual quan anaven en aquesta línia de transport urbà, tot i que amb diversos dies de diferència l’una de l’altra. La primera de les agressions es va produir a les vuit del matí del 6 d’octubre i la segona, el 9 d’octubre durant la mateixa franja.
Aquest dilluns al matí, agents de paisà de la Unitat d’Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Girona van fer un dispositiu en aquesta línia d’autobús. Van acudir a la parada del bus del carrer Migdia de Girona cap a dos quarts de nou del matí i allà van observar un home que coincidia plenament amb les descripcions facilitades per les dues denunciants d’agressió sexual.
El sospitós es va acostar a la parada i pujava a un autobús que aquesta hora anava ple de gent, bàsicament estudiants. Dins del transport públic, els Mossos van veure com l’home de seguida s’acostava a una noia i es refregava les seves parts íntimes. A més, li va tocar els pits amb el colze.
Immediatament, els agents van detenir l’home després de veure aquesta agressió sexual in fraganti. Els Mossos l’acusen de tres presumptes delictes d’agressió sexual, l’última comesa aquest dilluns. El sospitós, sense antecedents, ha passat a disposició del jutjat de violència sobre la dona de Girona.
