Un ferit en un incendi en un pis a Girona
Ha cremat completament la campana extractora de l'habitatge
Núria León
Els Bombers de la Generalitat van treballar aquest dissabte a la nit en un incendi a dins d'un pis a Girona. L'avís es va rebre al voltant de les deu de la nit en un immoble de la Plaça Celestina Vigneaux i Ciblis. Segons ha explicat el cos, els alarmants avisaven d'un incendi a la cuina de l'habitatge, que es trobava en un bloc de pisos de quatre plantes. La campana extractora va cremar completament i una persona va haver de ser atesa pel SEM. Fins a tres dotacions dels Bombers van treballar amb l'extinció del foc.
