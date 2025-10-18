Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una persona atrapada en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Les Preses

Els Bombers treballen per excarcerar una persona en un dels vehicles

Imatge d'arxiu d'un vehicle dels Mossos senyalitzant un accident / Mossos d'Esquadra

Núria León

Un accident frontal aquest dissabte el matí a Les Preses talla totalment la carretera C-152. El xoc s'ha produït a les 10.10h entre un turisme i una furgoneta i encara no ha trascendit quants ferits hi ha i la seva gravetat. Fins a cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'excarceració d'una persona que ha quedat atrapada en un dels vehicles.

