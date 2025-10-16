LES IMATGES
Qui ha robat a la casa dels horrors on un metge maltractava els seus vuit fills?
El doctor, ultrareligiós, guardava a casa seva 1.583 uniformes de l’hospital de Madrid on treballava i la Guàrdia Civil ha descobert que algú se’ls ha emportat
L’home tenia una ordre d’allunyament de la seva dona, que ha sigut retirada i tots dos estan de nou junts i ara investigats pel robatori
Els nens segueixen sota la tutela de la Comunitat de Madrid
Luis Rendueles
Els vuit nens estaven malnutrits i amuntegats a casa, un xalet a Colmenar Viejo (Madrid). La Guàrdia Civil va entrar-hi el març del 2023. El seu pare, un metge de l’hospital Gregorio Marañón, va ser detingut i acusat de maltractaments. La mare, mestressa de casa, podria haver patit també violència i el jutge li va atorgar una ordre d’allunyament.
La dona sempre va negar els maltractaments i ha tornat amb el seu marit després que el jutge retirés l’ordre d’allunyament contra ell. Els menors, que ara tenen entre 6 i 16 anys, continuen tutelats per la Comunitat de Madrid. Una d’elles, adolescent, ha relatat les pallisses i càstigs que el seu pare, un home molt religiós, els infligia amb un ganivet i un corró d’amassar.
Pel coronavirus
Quan la Guàrdia Civil va entrar a la casa dels horrors, com va ser batejada, va descobrir a més que allà hi havia un veritable arsenal mèdic. El doctor ho va justificar en mesures de prevenció degudes a la recent pandèmia del coronavirus. Allà hi havia, segons l’atestat policial, 1.583 uniformes de l’hospital Gregorio Marañón de Madrid, a més de 40.000 parells de guants de nitril.
El doctor va ser acusat també d’un delicte de furt i la Comunitat de Madrid es va personar en la causa com a part perjudicada. Els uniformes i la resta de material van quedar a la casa, on el matrimoni vivia de lloguer.
El 8 de febrer del 2024, gairebé un any després de la detenció dels pares, agents de la Guàrdia Civil van tornar a la casa amb la propietària, la dona del metge i un responsable de l’hospital Gregorio Marañón. Els uniformes havien desaparegut. L’informe de la Guàrdia Civil recull que hi ha només 89 uniformes i que són diferents, de pitjor qualitat i no tenen ja «etiqueta» del Gregorio Marañón, ni de Salut Madrid.
40.000 parells de guants
No hi havia rastre tampoc dels 40.000 parells de guants de nitril a les caixes en què s’havien deixat emmagatzemats. Al seu lloc, «s’havien introduït objectes com si es tractés d'una mudança», entre d’altres, vasos de CocaCola amb l’anagrama de McDonald’s, plats, motxilles, roba de nen..., segons l’informe de la Guàrdia Civil.
L’atestat responsabilitza la mare dels nens d’haver fet desaparèixer tot aquest arsenal mèdic. Ella va ser la persona nomenada pel jutge perquè es fes responsable de tots els objectes que es van deixar a la casa.
Ara, els investigadors apunten que la mare podria haver comès un delicte greu de desobediència, possiblement, per protegir el seu marit, el doctor, d’un delicte de furt o malversació per robar uniformes i material mèdic d’un centre sanitari públic. L’Audiència de Madrid ha ordenat continuar amb les investigacions.
