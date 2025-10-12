Tres ferits en l'incendi d'un pàrquing soterrani a Banyoles
El foc s'ha originat en un traster i s'ha propagat ràpidament a la resta
Núria León
Tres persones han resultat ferides aquest diumenge al matí en un incendi en un pàrquing soterrani a Banyoles. L'avís s'ha rebut a les 7.04h al carrer Tarragona. El foc s'ha originat en un dels trasters i s'ha anat propagant de manera molt ràpida a la resta.
Els Bombers de la Generalitat han treballat amb vuit dotacions, una d'elles una autoescala. Segons el cos, "ha sigut molt difícil treballar en la ventilació del pàrquing i les escales, que han quedat molt afectades". El SEM ha hagut d'atendre a tres persones que han estat trasllades a l'Hospital Josep Trueta per inhalació de fum.
