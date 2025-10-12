Un ferit després de bolcar un cotxe en un accident a Les Llosses
Els Bombers han treballat amb dues dotacions
Núria León
Una persona ha resultat ferida en un accident aquest diumenge al matí a Les Lloses, a la carretera C-17. L'avís s'ha rebut a les 09.59 h al punt quilmètric 89. El cotxe ha quedat bolcat lateralment al mig de la calçada i els Bombers han treballat amb dues dotacions per asseguar-lo i desbolcar-lo. Un dels ocupants ha resultat ferit i ha hagut de ser atés pel SEM.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Figueres elimina un 'mort a l'armari' amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Josep Maria Canet, 3r tinent d’alcalde de Castelló: “Feia molts anys que la marina d’Empuriabrava estava en declivi i ha costat molt redreçar-ho”
- Els premis Figueres Talent reconeixen 41 estudiants de la ciutat
- La fira de la Vajol incorpora els premis Bolet i Castanya
- Camins de ronda per descobrir (o redescobrir) la Costa Brava nord aquesta tardor