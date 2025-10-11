Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Localitzen sana i estalvi una boletaire perduda a Girona

La dona es va perdre a la zona de l'Ermita dels Àngels

Els bombers treballant en la recerca d'un boletaire desaparegut en una imatge d'arxiu

Els bombers treballant en la recerca d'un boletaire desaparegut en una imatge d'arxiu / Lourdes Casademont

Núria León

Els Bombers de la Generalitat han trobat una dona que es va perdre divendres a la tarda a Girona mentre buscava bolets amb el seu home. La boletaire, de 52 anys, va d'aparèixer al voltant de les sis de la tarda a la zona de l'Ermita dels Àngels i fins a 14 dotacions dels Bombers, entre elles unitats canines, drons i GRAE, van començar la recerca.

A les 23.00 els serveis d'emergència van sentir uns crits que provenien d'una zona de difícil accés. Es tractava de la dona desapareguda. Es trobava bé i no tenia cap ferida. Cap a 2/4 d'una de la matinada la boletaire va poder ser rescatada i la van acompanyar fins on es trobaven els seus familiars.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents