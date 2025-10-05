Un motorista ferit després d'accidentar-se en una pista forestal a Les Lloses
Els Bombers l'han rescatat amb un helicòpter
Núria León
Un motorista ha resultat ferit després de patir un accident en una pista forestal a la zona de les Lloses. L'avís s'ha rebut a les 10.12h d'aquest diumenge, i els Bombers han hagut de fer el rescat amb un helicpòter del GRAE i dues dotacios terrestres. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Vic per la seva valoració.
