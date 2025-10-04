Accident al Castell de Montgrí: rescaten un home ferit després d'una caiguda
Els Bombers treballen en l'extracció en helicòpter
Núria León
Els Bombers de la Generalitat treballen aquest matí en el rescat d'un home que ha caigut a la zona del Castell de Montgrí, a Torroella de Montgrí. L'avís s'ha rebut a les 10.05h d'aquest dissabte. L'home ha resultat ferit i no podia continuar la marxa. Els Bombers treballen amb dues dotacions i un helicòpter del GRAE, juntament amb personal del SEM. Encara no ha transcendit l'estat del ferit.
Estem treballant per ampliar la informació.
