Accident al Castell de Montgrí: rescaten un home ferit després d'una caiguda

Els Bombers treballen en l'extracció en helicòpter

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest matí en el rescat d'un home que ha caigut a la zona del Castell de Montgrí, a Torroella de Montgrí. L'avís s'ha rebut a les 10.05h d'aquest dissabte. L'home ha resultat ferit i no podia continuar la marxa. Els Bombers treballen amb dues dotacions i un helicòpter del GRAE, juntament amb personal del SEM. Encara no ha transcendit l'estat del ferit.

Estem treballant per ampliar la informació.

