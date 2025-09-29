Fins a les cel·les
Un vídeo capta amb gran precisió com els drons entren droga i mòbils a les presons catalanes
El Departament de Justícia ha anunciat la posada en marxa gradual d’inhibidors per impedir que aquestes aeronaus no tripulades aconsegueixin introduir mercaderia il·legal a les presons
L’alarma pels vols de drons carregats de drogues i telèfons mòbils que arriben als centres penitenciaris ha anat en augment durant els últims mesos a Catalunya. De fet, el Departament de Justícia ha anunciat la posada en marxa gradual d’inhibidors per impedir que aquestes aeronaus no tripulades aconsegueixin introduir mercaderia il·legal a les presons.
Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, és una de les instal·lacions on els narcotraficants han dut a terme més intents d’aquest tipus. I la mesura desenvolupada per la Generalitat per combatre aquesta amenaça està començant a donar resultats positius. Tot i així, tant els funcionaris d’aquest centre com el personal d’altres, per exemple Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, han reiterat la seva preocupació per la facilitat amb què els interns accedeixen al material prohibit.
Un vídeo que està sent compartit per directius, policies, treballadors, proveïdors, col·laboradors i voluntaris vinculats a les presons catalanes, i al qual ha tingut accés Regió 7, mitjà del matix grup editorial que l'EMPORDÀ, demostra amb quina precisió són teledirigits els drons fins a les finestres de les cel·les dels destinataris dels estupefaents o els smartphones que transporten. I com procedeixen els reclusos a agafar el que els seus còmplices els envien des de l’exterior.
