Successos
Nou incident amb Ana Julia Quezada a la presó: li troben un objecte prohibit
La direcció del centre penitenciari va ordenar traslladar l’assassina a un altre mòdul després de requisar-li una baralla de cartes
Quezada assegura que un treballador de la presó, "el demandader", va ser qui li va portar el joc
Vanesa Lozano | Luis Rendueles
En plena investigació a dos treballadors de la presó de Brieva (Àvila) per donar regals a Ana Julia Quezada a canvi de sexe, l’assassina ha protagonitzat un nou incident. Segons ha sabut el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, un funcionari de la presó va descobrir que Quezada ocultava un objecte prohibit.
Es tracta d’un joc de cartes, que va ser requisat. Ana Julia, segons fonts penitenciàries, va reconèixer que la baralla era seva, però va assegurar que l’hi havia entregat "el demandader", un treballador del centre penitenciari. La presó va obrir una investigació interna i va traslladar l’assassina, interna al mòdul blau de Brieva, considerat "de respecte" i en què les internes gaudeixen d’un règim menys sever, al mòdul vermell, molt més estricte.
"L’Amazon dels presos"
El demandader és un treballador que exerceix funcions similars a les d’un ordenança, i és present a totes les presons espanyoles. Alguns funcionaris descriuen aquest servei com l'"Amazon dels presos". Els interns poden acudir a ell quan volen comprar alguna cosa de la qual no disposen a l’economat de la presó. En tots els casos, els reclusos han de demanar una autorització per escrit a la direcció i aquesta ha d’aprovar la seva sol·licitud.
"Entre les coses que més solen demanar hi ha peces de roba, sabatilles d’esport, ventiladors, televisors, bombetes, material d’estudi, suplements alimentaris…", explica un funcionari de presons. Com que els diners estan prohibits dins de la presó, la compra d’aquests objectes es descompta del peculi dels reclusos, una targeta en què disposen d’un màxim de 100 euros al mes.
Prohibits els jocs d’atzar
Per motius de seguretat, els jocs d’atzar estan prohibits a les presons, amb algunes excepcions com el parxís o el dòmino. Fonts penitenciàries van explicar que "qualsevol joc amb què els presos puguin apostar no està permès per evitar baralles i incidents entre ells". Van afegir que cada presó té les seves normes específiques en aquest sentit: "La baralla de pòquer està prohibida en totes; l’espanyola, només en algunes".
Un funcionari i un cuiner de la presó de Brieva estan sent investigats per entregar un telèfon mòbil, xocolata, perfums i altres objectes a Ana Julia a canvi de mantenir relacions sexuals amb ella. La setmana passada l’Audiència d’Àvila va reconèixer a Quezada la condició de perjudicada en aquest procediment.
A més, Ana Julia està sent investigada per amenaçar de mort, des de la presó, Patricia Ramírez, la mare de Gabriel Cruz, el nen que va assassinar el 2018. El Jutjat d’Instrucció número 1 d’Almeria ha pres declaració tant a Quezada com a la seva parella, una dona a qui imputen el mateix delicte. Es tracta d’una jove catalana que, segons la documentació del cas, visita l’assassina a la presó i manté un vis a vis amb ella.
