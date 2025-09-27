Troben el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua
Estava lligat a un bidó per no enfonsar-se
ACN
L'Ametlla de Mar
Salvament Marítim ha rescatat aquest dissabte el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua a l’Ametlla de Mar. Estava lligat a un bidó. Anava vestit, no portava documentació i té una edat d’uns 30 o 40 anys, segons han explicat a l’ACN fonts de la Guàrdia Civil, que s’ha fet càrrec de les diligències. S’ha trobat a la cala de Calafató i es calcula que podria portar mort entre 24 i 72 hores. S’ha decretat secret de sumari.
