Troben el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua

Estava lligat a un bidó per no enfonsar-se

Un agent de la Guàrdia Cívil

Un agent de la Guàrdia Cívil / GUARDIA CIVIL - Arxiu

ACN

L'Ametlla de Mar

Salvament Marítim ha rescatat aquest dissabte el cos d’un home sense signes de violència flotant a l’aigua a l’Ametlla de Mar. Estava lligat a un bidó. Anava vestit, no portava documentació i té una edat d’uns 30 o 40 anys, segons han explicat a l’ACN fonts de la Guàrdia Civil, que s’ha fet càrrec de les diligències. S’ha trobat a la cala de Calafató i es calcula que podria portar mort entre 24 i 72 hores. S’ha decretat secret de sumari.

