Un home accedeix a una herència milionària gràcies a la saliva del seu avi recollida del sòl per un detectiu
Es tracta d’una demanda presentada en el seu dia pel sevillà Fernando Osuna després de saber que era fill d’un empresari que va morir amb 65 anys, sense tenir accés a l’herència ni ser reconegut mai com el seu fill biològic
EFE
Un home de 35 anys, veí d’un poble d’Ourense, accedirà a una herència milionària després de demostrar que és fill d’un empresari mort el 2011, gràcies a una prova d’ADN obtinguda de la saliva del seu avi, recollida de terra al carrer per un detectiu.
Segons ha informat a EFE l’advocat del demandant, el sevillà Fernando Osuna, es tracta d’una demanda presentada en el seu moment després de saber que era fill d’aquest empresari, que va morir amb 65 anys, sense tenir accés a l’herència ni ser reconegut mai com a fill biològic.
La seva mare tenia la residència habitual en un municipi d'Ourense, mentre que l’empresari residia habitualment a Mèxic, on desenvolupava bona part dels seus negocis, encara que passava al municipi gallec els seus períodes de vacances.
Tots dos pertanyien a la mateixa colla d’amics, “i la relació va anar de menys a més, fins que es va formalitzar el festeig”, assenyala Osuna, fins que ella es va adonar que s’havia quedat embarassada, “i després d’aquella conversa no va tornar a saber res més d’ell”.
Va patir, a més, el rebuig de la família del seu xicot, que fins i tot la va arribar a amenaçar que, si una prova de paternitat demostrava que el nen era fill del seu fill, se l’endurien a Mèxic amb ells, de manera que ella va decidir ser mare soltera.
Detectius privats
Amb els anys, per tal d’aclarir els fets i obtenir una prova directa que acredités la paternitat, el fill va contractar el bufet sevillà i una agència de detectius privats, que, després de fer una sèrie d’indagacions, controls i seguiments al presumpte avi patern, van aconseguir obtenir una mostra de saliva, després que escopís al carrer mentre era seguit pels detectius.
Després de protegir, individualitzar, preservar, empaquetar i custodiar la saliva amb la preceptiva cadena de custòdia, va ser enviada al laboratori, on es va fer l’anàlisi i l’obtenció de l’ADN, que va concloure la relació biològica entre tots dos.
Iniciat el procés judicial, el jutge va cridar l’avi per repetir la prova d’ADN a la seu judicial, però es va negar a acudir-hi, tot i que ja hi ha sentències del Tribunal Suprem que estableixen jurisprudència en aquest assumpte, com la del 18 de juliol de 2017, que cita que, si es tenen proves suficients, “la negativa del demandat permet al tribunal fer aquesta declaració amb plena certesa”.
D’aquesta manera, el demandant ha estat declarat oficialment fill de l’empresari, i ara podrà accedir a l’herència que va deixar en el seu moment, mentre que el seu avi ha estat condemnat a pagar les costes del procés judicial.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira