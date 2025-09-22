Accident
Commoció cerebral: Tom Holland, hospitalitzat d'urgència després de tenir un accident en el rodatge d''Spiderman'
L’estrella es prendrà un descans del rodatge com a mesura de precaució i tornarà al set en uns dies
Laura Estirado
L’actor britànic Tom Holland va patir una commoció cerebral lleu en el set de rodatge de la seva pròxima pel·lícula de superherois Spider-Man: Brand New Day. El contratemps va acabar amb l’actor, de 29 anys, traslladat d’urgència a l’hospital, segons ha confirmat la revista Variety.
Segons aquesta publicació, l’estrella es prendrà un descans del rodatge com a mesura de precaució i tornarà al set en uns dies. Sony, que produeix la pel·lícula juntament amb Marvel Studios, es reuneix aquest mateix dilluns per elaborar un pla de cara al futur. Ningú més va resultar ferit durant l’incident.
Rodava una caiguda
Tal com explica Deadline, Holland va resultar ferit mentre rodava una escena d’acció que implicava una caiguda. El diari sensacionalista The Sun, citant un portaveu del Servei d’Ambulàncies de l’Est d’Anglaterra, concreta: "Ens van trucar a les 10.30 del matí de divendres per atendre un pacient que havia patit una lesió a Leavesden Studios a Watford", amb referència als estudis de Warner Bros", situats al nord de Londres. "Es va enviar una ambulància al lloc i el pacient va ser traslladat a l’hospital per rebre atenció addicional".
El comunicat: una commoció cerebral lleu, per la qual cosa després de diverses hores en observació, l’actor va poder rebre l’alta mèdica.
La revista People explica, citant el Daily Mail, que el pare de Holland, el Dominic, ha assistit aquest mateix diumenge a un sopar benèfic, si bé estaria fora del set de rodatge "per un temps". Dissabte a la nit, va acudir amb la seva xicota, la també actriu i protagonista de la saga Spiderman, Zendaya, a un esdeveniment benèfic a Londres de The Brothers Trust, l’organització benèfica que dirigeix amb els seus tres germans. Segons People, va marxar abans del previst, en sentir-se indisposat.
Spider-Man: Brand New Day va començar la seva producció a Glasgow a principis d’agost i l’estrena en cines està prevista per al 31 de juliol de l’any vinent. El mes passat, Sony va publicar un vídeo de Holland en el set amb el seu nou vestit de Spiderman, la primera vegada que torna a interpretar el personatge de Peter Parker des de Spider-Man: No Way Home, el 2021.
- Descobreix uns banys termals en un amfiteatre romà a una hora de l'Empordà
- Mobilització a la Farella de Llançà aquest diumenge: continua la recaptació de fons per “salvar la pineda”
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Incendi a l'exterior de l'antic escorxador de Figueres
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Vilabertran prepara 3.500 pomes de relleno per a enllaminir la Fira
- 1 detingut i 14 citats per incomplir la Llei d’Estrangeria en una sola nit en bars de Figueres