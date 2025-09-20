Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben un cadàver a l'interior d'una maleta a Vilanova i la Geltrú

Els serveis de neteja municipal han trobat la maleta amb el cadàver al costat d'un contenidor

Vídeo | Troben un cadàver a l'interior d'una maleta a Vilanova i la Geltrú

Vídeo | Troben un cadàver a l'interior d'una maleta a Vilanova i la Geltrú

Redacció

Redacció

Vilanova i la Geltrú

El cadàver d'una persona ha estat localitzat aquest dissabte a l'interior d'una maleta al costat d'un contenidor a Vilanova i la Geltrú. Segons han informat mitjans locals de la capital del Garraf, de moment hi ha un detingut relacionat amb els fets.

Segons fonts policials, el cos ha estat trobat pel servei de neteja municipal. La detenció s'ha produït després d'una persecució per part de la Policia Local de Vilanova quan el sospitós ha intentat fugir del lloc dels fets. Han intervingut també Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha expressat "la profunda condemna d'aquests fets" en un comunicat difós a les xarxes socials. Així mateix, ha volgut fer una crida a "la màxima prudència en les informacions que es difonen sobre aquests fets excepcionals".

"La convivència és un dels grans valors de Vilanova i la Geltrú i des de l'Ajuntament treballarem perquè així continuï sent. Agraïm la labor de la Policia Local, que ha permès detenir una persona, i també dels Mossos d'Esquadra, que estan efectuant la investigació", conclou la nota.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents