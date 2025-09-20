Protecció Civil augmenta i estén l'alerta per la previsió de pluges fortes aquest diumenge
Els xàfecs seran especialment intensos a les comarques centrals i l'interior de Girona.
ACN
Protecció Civil de la Generalitat ha incrementat i estès l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges fortes aquest diumenge a pràcticament qualsevol punt de Catalunya. Els xàfecs seran especialment intensos al Pirineu, comarques centrals, interior de Girona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Concretament, a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre seria on les tempestes podrien ser més violentes, amb registres de precipitació de fins a 40 litres en 30 minuts i anar acompanyades de calamarsa, pedra o esclafits. Protecció Civil demana molta precaució en la mobilitat i en les activitats a l'exterior, així com evitar travessar barrancs, rieres i zones inundables.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de les 08.00 hores del matí d'aquest diumenge i fins a migdia, es preveuen precipitacions d'intensitat forta que poden superar els 20 litres en 30 minuts, especialment a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, així com a la serralada prelitoral del Camp de Tarragona. A partir del migdia i fins a les 20 hores, es preveuen intensitats de fins a 40 litres en 30 minuts a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. En paral·lel, a la resta de Catalunya també podrà ploure amb intensitat i es podrien superar els 20 litres en 30 minuts a nombrosos punts del país.
Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior davant la possibilitat d'episodis de pluja localment intensa, especialment amb les activitats a la muntanya, Cal evitar travessar, rius, rieres i barrancs, i apropar-se a zones inundables.
- L'aturen a Pedret i Marzà per fer servir el mòbil mentre conduïa i acaba denunciat per tenir el carnet retirat i anar begut
- Un atropellament a Figueres obliga a suspendre els trens de l'RG1 i l'R11 fins a Vilamalla
- Els apassionats del formatge artesà es donen cita a Lladó
- Accident a l’AP-7 a Borrassà per la caiguda de vehicles d’un camió
- Mor una conductora en un accident entre dos camions a l'autopista AP-7
- Víctor Burgas, el figuerenc que va fugir de la mili per denunciar maltractaments, trenca el silenci a 'Salvados
- Previsió de fortes pluges el diumenge a l'Empordà
- Rafa Zafra porta el peix de Roses a Mònaco i al Tibidabo: “No pot faltar a la meva cuina, és el meu ADN”