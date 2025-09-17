Portè
Multades tres empreses de busos per l’accident mortal al Pirineu francès el desembre passat
Territori imposa sancions de 138.000 euros a les companyies, a les quals acusa de cessions il·legals de vehicles i d’incomplir els temps reglats de conducció i descans dels conductors
Jordi Ribalaygue
Han passat nou mesos i mig des de l’accident a Portè, a l'Alta Cerdanya, en què un autocar que va sortir de l’Hospitalet de Llobregat per portar 49 passatgers a una excursió a Andorra va acabar en tragèdia. Tres viatgeres van morir i desenes de persones van resultar ferides a l’estampar-se el bus en un mur d’una carretera als Pirineus francesos, a causa d’una fallada dels frens poc després d’emprendre el camí de tornada a Barcelona. El sinistre, ocorregut l’1 de desembre del 2024, va destapar les carències al darrere d’una oferta extremadament barata per a un viatge d’un dia per tan sols 27 euros per bitllet, que va atraure sobretot immigrants llatinoamericans d’extracció humil.
La Generalitat va anunciar que obriria una investigació a les empreses que tinguessin algun vincle amb el desplaçament. Ara ha dictat sancions per valor de 138.000 euros a tres companyies d’autocars, a les quals atribueix una seixantena de presumptes incompliments.
L’ITV caducada
L’autocar que va xocar contra una paret en una via sinuosa i lliure de peatge a la localitat occitana de Portè i Pimorent circulava amb la inspecció tècnica de vehicles (ITV) caducada des de feia mig any. El contractava l’empresa Chavi Tours, malgrat que s’havia dissolt uns mesos enrere, atrapada pels deutes. L’administrador de la firma en fallida, Alejandro C. R., era el xòfer del bus que va patir la col·lisió. No tenia el certificat que habilita per transportar viatgers des de desembre del 2023, apunten fonts del Govern. Va ingressar a presó provisional a França per donar positiu per consum de cocaïna després del xoc.
El vehicle que Alejandro C. R. conduïa l’havia llogat a Hispa Travi, filial del grup Hispa Bus. Són dues de les societats que el Departament de Territori proposa castigar. La conselleria atribueix 22 presumptes infraccions a Hispa Travi i planteja multar-la amb 34.000 euros. A Hispa Bus li atribueix també 22 suposats incompliments i la proposta d’amonestació puja a 63.000 euros.
Al seu torn, el departament estén les sancions a una tercera companyia, Hispa Tour, a la qual imputa 21 infraccions i suggereix multar-la amb 41.000 euros. Altres fonts consultades afirmen que Hispa Tour es va desvincular del grup Hispa Bus el 2021 al canviar de propietari i que no va prestar cap servei en el viatge en què es va produir l’accident.
Chavi Tours queda exempta de sanció perquè es va liquidar. La Fiscalia de Marsella acusa Alejandro C. R. pels presumptes delictes d’homicidi involuntari i lesions agreujades. Totes les possibles negligències que la Generalitat ha detectat són de caràcter administratiu, cap de rang penal. Les amonestacions encara no són fermes i les societats poden recórrer quan se’ls notifiqui la resolució. La conselleria explica que els requeriments d’informació de la direcció general de transports i mobilitat durant la inspecció "han fet aflorar la relació contractual de l’empresa titular del vehicle", Hispa Travi, "amb dues empreses més". Territori afirma que, amb les indagacions, s’han trobat "indicis" de suposades irregularitats en l’intercanvi d’autocars i xòfers.
"Aquestes empreses podrien haver portat a terme presumptament la cessió de vehicles i personal de conducció posant-los a disposició de tercers de manera il·legal", indica el departament. El supòsit coincideix amb l’operativa després del contratemps de finals de l’any passat, en què l’autocar sinistrat feia quatre anys que Chavi Tours l’havia arrendat. Territori afirma que la mecànica "podria ser constitutiva de diverses infraccions molt greus".
El departament ha identificat també suposades faltes en els horaris de treball dels conductors de les empreses expedientades a l’examinar els minutatges del tacògraf. La conselleria ha avaluat tant si s’ha donat un possible excés d’hores al volant com una escassetat de temps de descans en comparació amb el que la normativa estableix.
"Un tret al pit"
Una de les companyies a les quals Territori va reclamar informació mesos enrere respon a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que no ha rebut encara la proposta d’amonestació. En tot cas, la firma té previst al·legar per replicar les raons que la Generalitat addueix per sancionar-la i procurar així que, si més no, la multa es redueixi. Adverteix que l’import del càstig "és un tret al pit si no es rebaixa" i compromet la viabilitat de les companyies.
La mateixa empresa assegura que les multes per desquadraments en els temps de trajecte i parada no són estranyes. En tot cas, nega que reveli explotació laboral. "Segur que hi pot haver un descans a què li falten set minuts i cada minut que falti sigui una sanció, però demanem que es reagrupin i que es redueix el nombre d’infraccions", exposa.
