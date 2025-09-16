Successos
Última hora sobre el cas Madeleine McCann: podria haver estat segrestada per encàrrec d’una xarxa de pedòfils
Tres dies abans que es perdés el parador de la petita, la policia belga havia emès una alerta
Andrea Riera
La desaparició de Madeleine McCann és un dels misteris sense resoldre. La nena britànica de tres anys va desaparèixer el 3 de maig del 2007, mentre els seus pares sopaven en un restaurant a Praia da Luz, a l’Algarve (Portugal).
Des de llavors, el seu parador s’ha convertit en un enigma que ha captat l’atenció dels mitjans d’arreu del món i ha generat nombroses teories sobre el que va passar. Tanmateix, el principal sospitós assenyalat pels investigadors és Christian Brueckner.
L’alemany ha estat acusat de tres delictes de violació i dos d’abusos sexuals, tots ells comesos a Portugal entre desembre del 2000 i juny del 2017. Actualment, es troba complint condemna després de violar una dona de 72 anys al seu domicili a Praia da Luz, encara que per poc temps, ja que està previst que surti de la presó dimecres vinent.
Ara, un ex-alt funcionari belga que va dirigir la investigació sobre Marc Dutroux, un assassí i abusador de menors, ha assenyalat que una banda de traficants podria estar vinculada a la desaparició de la petita britànica.
Tres dies abans que es perdés el parador de Madeleine, la policia belga havia emès una alerta a les forces policials europees després de descobrir que una banda de pedòfils havia ordenat el segrest d’un nen petit.
Marc Verwilghen, exministre de Justícia de Bèlgica, va declarar fa dos dies a The Sun que mai no ha tingut accés als arxius McCann, però que quan es va assabentar del cas va tenir “una mena de déjà vu”, perquè immediatament li va recordar Dutroux.
Segrestava, violava, torturava i assassinava nens
Dutroux va segrestar, violar, torturar i assassinar nenes a Bèlgica durant la dècada de 1990, i hi ha informes que el vinculen amb xarxes europees de traficants sexuals de menors.
Després d’analitzar el cas, creuen que algú relacionat amb aquesta xarxa de pedofília i que es trobava a Portugal en aquell moment, va veure Madeleine, li va fer una foto i la va enviar a Bèlgica. Després de considerar que la nena era adequada, la van segrestar.
Una font propera al cas a Alemanya va declarar que la policia pren seriosament les acusacions sorgides des de Bèlgica: “Van ordenar robar la Maddie. Creuen que és impossible que qui la va segrestar actués sol: això no hauria tingut sentit. Però no hi ha interès en la xarxa, això crea massa agències noves i volen mantenir el focus en el sospitós actual”.
Christian Brueckner ha rebutjat ser interrogat per la policia britànica, i aquests no el poden obligar: “Hem sol·licitat una entrevista. El sospitós s’hi va negar. Seguirem investigant qualsevol possible línia de recerca”, va declarar l’inspector en cap detectiu Mark Cranwell.
Tanmateix, les proves continuen apuntant a l’alemany, ja que es va demostrar que el seu telèfon mòbil era a la zona de l’Ocean Club, on s’allotjaven els McCann, aproximadament una hora abans que la petita desaparegués.
