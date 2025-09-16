Mor una bebè de 20 dies i la seva mare està en estat crític després de ser atropellades per un cotxe aparcat a què li va fallar el fre de mà
Alfons Padilla
Els veïns estan consternats pel que va passar ahir a la tarda a un carrer de la urbanització de la Empedrola. Una família del municipi, que viu en un xalet de la zona, havia sortit a passejar. La mare portava el cotxet amb la bebè de 20 dies, mentre que el pare subjectava de la mà l’altre fill de la parella, un nen de quatre anys.
Un cotxe que estava aparcat a la part alta del carrer, amb una forta pendent, va patir un problema mecànic (la Policia Local està investigant què va passar exactament) i va començar a relliscar carrer avall agafant velocitat. Va atropellar de manera brutal la mare i la bebè. Les dues van resultar greument ferides. Malauradament, la petita va morir, mentre que la mare es troba ingressada a l’hospital de Dénia, a la Unitat de Cures Intensives, en estat crític. Inicialment, l’impacte del cotxe li hauria provocat l’amputació d’una cama i un coàgul al cap.
Immediatament, van arribar la Policia Local i els serveis sanitaris. L’alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha confirmat a Levante-EMV que el municipi està destrossat per aquesta tragèdia. La família és del municipi. L’alcaldessa, acompanyada pel regidor de Seguretat, Guillermo Sendra, es va desplaçar fins al lloc dels fets. “Va ser duríssim. Ningú no s’acabava d’explicar com va poder passar una fatalitat d’aquesta magnitud”, va declarar.
La investigació se centra a esbrinar quin problema mecànic va provocar que el cotxe es quedés sense fre de mà i rellisqués pendent avall. L’alcaldessa ha avançat que l’ajuntament declararà diversos dies de dol. La mare, que té entre 30 i 40 anys, continua ingressada i els metges segueixen la seva evolució amb extrema atenció.
El pare i l’altre nen van presenciar la tragèdia, un fet que ha estat extremadament traumàtic. La família havia sortit a passejar un diumenge a la tarda al voltant del seu xalet. La mare acabava de donar a llum i vivien moments de gran felicitat. I, de sobte, va succeir l’inconcebible: un cotxe sense conductor i aparcat va atropellar la mare i la seva filla recent nascuda.
