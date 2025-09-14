Un nou incendi a l'antiga fàbrica Simon de Girona crema un matalàs
L'avís s'ha rebut de matinada en una zona on l'Ajuntament de Girona estudia enderrocar de manera subsidiària
Núria León / Redacció
Ensurt aquest diumenge de matinada per un incendi en una nau abandonada a la carretera de Barcelona, a Girona. L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de tres per un matalàs que cremava. Tres dotacions dels Bombers ha anat fins al lloc de fets, per apagar-lo i evitar que es propagués a altres estances. També han revisat que no hi hagués cap persona a dins.
En aquesta nau hi viuen persones sense llar i està previst construir el futur institut Ermessenda. Fins a vuit dotacions del cos de bombers han treballat per apagar les flames.
No és el primer cop que es declara un incendi a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Simon. Afortunadament, cap dels episodis anteriors ha tingut conseqüències greus ni ha provocat ferits de gravetat.
El futur institut
Cal destacar que aquesta nau serà la ubicació del futur institut Ermessenda. En una entrevista recent amb l’ACN, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va assegurar que “en els propers mesos” l’Ajuntament preveu dur a terme els canvis urbanístics necessaris per cedir la nau a la Generalitat perquè s’hi construeixi l’institut. “Estem treballant perquè aquesta tardor es pugui fer l’aprovació inicial del planejament”, va afegir Salellas.
La zona presenta una problemàtica urbanística derivada de la presència de naus abandonades on viuen moltes persones sense sostre. Aquestes instal·lacions fa més de 15 anys que estan abandonades. L’Ajuntament de Girona estudia enderrocar de manera subsidiària les naus abandonades de la carretera Barcelona aquesta tardor, excepte l'antiga Simon.
