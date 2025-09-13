Mossos
Detingut un segon implicat per la presumpta agressió sexual d’una menor a Olot
Detingut un jove per violar una menor a les Festes del Tura a Olot
J. G. Albalat
Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat un segon implicat com a presumpte autor d’una agressió sexual a una menor la matinada del 6 de setembre a Olot (la Garrotxa), durant les Festes del Tura. Segons la policia de la Generalitat, és un home de 30 anys. Dimarts es va arrestar un altre home de 23 anys per la seva suposada implicació en el succés. El jutge en va ordenar l’ingrés a la presó. El segon detingut també ha sigut posat a disposició judicial, tot i que se’n desconeix la situació.
L’agressió es va produir prop de la 1 hores fora de la zona d’oci i concerts on se celebrava la festivitat, on, posteriorment, la menor va ser atesa ràpidament pel Sistema d’Emergències Mèdiques. La víctima va ser derivada al servei Barnahus, que ofereix atenció especialitzada a menors víctimes de violència sexual i els acompanya durant el procés de denúncia, recuperació i reparació. Des de la matinada dels fets, també ha rebut el suport de l’equip educatiu del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) en què viu.
