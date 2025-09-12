Quatre anys desaparegut
La mare que va llençar a les escombraries el cadàver del seu fill discapacitat patia un "deliri místic"
El pare del noi sol·licita 20 anys de presó per a la seva exdona
La dona va deixar de donar la medicació al seu fill, Antonio David, de 14 anys i amb un 91% de discapacitat
Luis Rendueles
Fa quatre anys, Macarena Díaz, una mare de Morón de la Frontera (Sevilla), va sortir de casa seva amb el cadàver del seu fill discapacitat, Antonio David Barroso, i la cadira de rodes al seu cotxe. La dona va creuar diverses províncies (Sevilla, Cadis, Badajoz, Càceres...) amb el cos del seu fill i fins i tot es va allotjar en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo). L’endemà, Macarena va arribar sola a una gasolinera de Carabias (Segòvia).
El 9 de gener, la dona serà jutjada per la mort d’Antonio David i per haver-se desfet del seu cadàver. Ella va assegurar que l’havia llençat en un contenidor d’escombraries als afores de Madrid, però el cos del jove no ha estat trobat.
En llibertat
La Fiscalia acusa Macarena d’un delicte d’homicidi per imprudència, però demana que segueixi en llibertat en aplicar-li una eximent completa per la seva malaltia mental. La defensa sol·licita que sigui absolta pel mateix motiu. El seu exmarit i pare del noi demana que sigui condemnada a 20 anys de presó.
La dona està diagnosticada de trastorn bipolar i, mesos abans de la mort del seu fill, havia deixat de prendre la medicació que necessitava perquè, segons va dir, la feia engreixar-se, la "inflava". El mes d’agost del 2021 va decidir també, contra tots els criteris mèdics, deixar de donar la medicació al seu fill, que patia una discapacitat del 91%. El jove va morir la tarda del 12 de setembre del 2021, segons l’escrit de la Fiscalia.
"Descompensació psicòtica"
Els informes dels psiquiatres que han entrevistat Macarena des d’aleshores indiquen que la dona patia "mermes molt importants de les seves capacitats" perquè pateix "descompensació psicòtica amb activitat delirant autoreferencial de perjudici i mística", que li feien veure alterada la realitat.
La investigació de la Policia Nacional va descobrir que Macarena havia anat incrementant el seu fervor religiós mesos abans de la mort del seu fill. Així, anava cada dia a missa i fins i tot va demanar al rector que beneís la casa on vivia amb el seu fill per deslliurar-la dels mals esperits.
La resurrecció
Després del succés, Macarena va estar ingressada en un hospital psiquiàtric. Allà va ser entrevistada per dues dones policies. Els va explicar que havia seguit les pautes d’un llibre del bisbe José Ignacio Munilla, conegut per les seves posicions ultraconservadores respecte al feminisme i l’homosexualitat, entre altres temes.
Els policies van recuperar un dels telèfons mòbils de la dona i van descobrir que, els últims sis mesos de vida del seu fill, la mare havia realitzat 668 cerques a Google sobre la resurrecció dels morts. El dia abans de fer-lo desaparèixer va buscar "quant temps dura la resurrecció de Crist" i "quan Crist mor segons la Bíblia".
En una de les seves declaracions, la dona va afirmar que va iniciar el viatge per Espanya (en principi, sembla que la seva intenció era anar a Santiago de Compostel·la) amb el seu fill ja mort dins del cotxe perquè estava convençuda que ressuscitaria "al tercer dia". Després d’un parell de mesos en hospitals psiquiàtrics, la dona va quedar en llibertat. I així seguirà si el jutjat penal número 1 de Sevilla admet les tesis de la Fiscalia i la defensa de Macarena.
Secret de confessió
Avui es compleixen quatre anys de la desaparició d’Antonio David Barroso i de la seva cadira de rodes. La mare va apuntar que l’havia deixat en un contenidor d’escombraries en un barri al sud de Madrid, però després se’n va desdir. La Policia Nacional va considerar la possibilitat que llancés el cos al riu Tajo. Atès el fervor místic de la dona, els agents van aconseguir que el sacerdot del seu poble s’entrevistés amb ella per mirar d’esbrinar, encara que fos sota secret de confessió, on era el cadàver del noi, però també va ser inútil.
