Ocupació
Una ocupa denuncia que una altra dona li ha ocupat la casa on vivia: el cas inversemblant de la Laidy i la Raquel
Una dona denuncia que han entrat al domicili on resideix des de fa una dècada, tot i que ella també hi va entrar de manera il·legal
Pol Langa
L’ocupació és una de les principals preocupacions de qui té una casa o un pis en propietat a Espanya. Les dades apunten que el 2024 s’ha assolit la tercera xifra més alta des de l’any 2010, amb un increment del 7,4 % respecte a l’any anterior.
Tot i que la majoria de casos es donen en immobles que no són de primer ús per als propietaris, una petita part, la més conflictiva, afecta directament els habitatges habituals de persones que es queden desemparades en veure com algú s’ha ficat a casa seva.
Això és justament el que li va passar a principis d’estiu a la Raquel, una veïna que se’n va anar de vacances a la República Dominicana i, mentre era allà, es va assabentar que algú s’havia ficat a viure dins de “casa seva”. Tanmateix, aquella casa tampoc és de la Raquel, ja que ella és una ocupa que hi porta 10 anys, i ara ha vist com una altra ocupa li pren el sostre.
El testimoni sortia a la llum al programa d’Antena 3, Y Ahora Sonsoles, que connectava amb la primera de les okupes des de les seves vacances al Carib: “Tinc documents que puc aportar i que proven que fa deu anys que soc en aquest habitatge”, assegurava.
El problema va arribar després de deixar viure la Maria en aquella mateixa casa: “No la coneixia de res. La vaig recollir a casa perquè estava totalment desemparada al carrer amb dos menors. I la vaig ajudar sense conèixer-la de res”, comentava en directe.
No obstant això, la convivència era tan dolenta que va acabar fent-la fora i aquesta va respondre oferint aquella casa per les xarxes socials juntament amb unes amigues. Aquest anunci el va veure la tercera en discòrdia, la Leidy, que finalment va accedir a l’habitatge durant l’absència de la Raquel a l’estranger.
A més, la Maria s’ho pren amb sorna, segons el que ha publicat a les seves xarxes socials: “Si ella se n’ha anat, quien fue a Sevilla perdió su silla”, indica. La Leidy, per la seva banda, evita el conflicte i aposta per retornar-li el que hi havia a la casa: “Li retornarem les coses. Així com nosaltres som okupes, ella també era una okupa”, indicava.
Tanmateix, es mostra segura pel que fa a la propietat de l’habitatge: “Ella no pot lluitar per una casa que no és seva. Que em mostri els papers que diguin que la casa és d’ella”, apuntava en el mateix programa que destapava el cas públicament. “Si la casa és seva, amb documentació i tot, ja ho veurem. A la Raquel no la conec de res, no l’he vist mai. La casa estava buida i ella va dir que no hi tornaria més. Que se n’anava a la República Dominicana, que es va casar, i que no hi tornaria més”, sentencia.
Malgrat l’insòlit del cas, encara hi ha un gir final. La Leidy explicava que té intenció de denunciar la Raquel per les seves paraules en què assegurava que havia rebut diners per ocupar la casa. A més, reptava l’antiga ocupant a denunciar-la, si tan clar té el seu dret sobre l’immoble, en un termini de dues setmanes. En cas contrari, procediria amb l’amenaça.
