L'home que va matar la seva llogatera i va conviure amb el cadàver durant un mes: "Sé el mal que he causat"
L'acusat de l'assassinat admet el crim però s'acull al seu dret a no declarar mentre la seva defensa al·lega que és inimputable per la seva malaltia mental
J.A. Martínez
"Soc responsable dels fets. Sé el mal que he causat." Amb aquestes paraules ha admès el crim l'acusat de matar la seva llogatera a Alacant després de clavar-li 16 ganivetades i conviure amb el seu cadàver durant un mes. L'acusat s'asseu des d'aquest dilluns al banc dels acusats davant un jurat popular a l'Audiència d'Alacant, acusat d'un delicte d'assassinat. Tanmateix, la dificultat principal per al tribunal popular no és determinar l’autoria, sinó establir si es va tractar d’un crim premeditat i amb sang freda o si va ser conseqüència d’un brot psicòtic derivat de la malaltia mental que pateix l’acusat.
La clau del veredicte serà decidir fins a quin punt aquests trastorns van limitar la seva conducta i quins agreujants o atenuants cal aplicar. Hi ha informes durant el procediment amb conclusions molt diferents sobre l’abast de la seva malaltia mental, motiu pel qual el magistrat que presideix el tribunal, José Antonio Durá, ha dedicat una sessió perquè tots els perits que han tractat l’acusat exposin les seves conclusions i les debatin conjuntament perquè el jurat pugui formar-se una opinió.
L’assassinat va tenir lloc a finals d’agost de 2023 en un domicili del carrer Sant Vicent d’Alacant, on la dona assassinada, de 64 anys, tenia llogada una habitació. La convivència entre l’acusat i la víctima no era gens pacífica i ja havien tingut altres discussions. Després de l’apunyalament, el cadàver va ser amagat en una habitació, tapat amb plàstics i un edredó, fins que un mes més tard l’assassí va trucar al 091 per confessar els fets. Fins i tot les pròpies acusacions discrepen en la qualificació jurídica dels fets. Per a la Fiscalia, es tracta d’un assassinat amb traïdoria, valorant que la víctima no es va poder defensar perquè no s’esperava ser apunyalada fins a la mort al passadís de casa seva. Per a l’acusació particular, exercida pel fill de la difunta a través de l’advocat Leonardo Vargas del despatx Legal Law, també hi va haver acarnissament i sostenen que l’acusat va fer patir a la víctima un sofriment innecessari per causar-li la mort. La defensa, en canvi, assegura que l’acusat no era imputable a causa de la seva malaltia mental, un trastorn de la personalitat del clúster i una esquizofrènia paranoide.
"Em feia la vida impossible"
L’acusat s’ha acollit al seu dret a no declarar des del moment de la seva detenció. A l’inici del judici, tampoc ha volgut respondre cap de les parts i s’ha limitat a fer una breu declaració en què ha admès ser l’autor del crim. Tot i això, ha intentat justificar-se: "Em feia la vida impossible" i ha assegurat que la situació va complicar el seu tractament. Durant aquest temps en què la convivència es deteriorava, ha afirmat que la seva llogatera va arribar a fer-lo fora de casa i que "la major part del dia la passava refugiat al menjador". Una breu declaració rere la qual l'acusat ja no ha volgut afegir res més.
L’acusat estava incapacitat judicialment a causa de les seves malalties mentals en un procés que va començar l’any 2008, moment en què els seus pares van passar a ser els seus tutors legals. Un canvi legal va fer que fos la Generalitat Valenciana qui assumís aquest paper com a curatela. En els informes presentats per les parts al jurat per defensar les seves posicions, s’ha sabut que l’acusat seguia rebent una assignació dels seus pares i havia llogat una habitació a la víctima en l’habitatge, del qual en tenia l’usdefruit.
Dotze dies abans del crim, l’acusat i la víctima van tenir una discussió que va acabar amb ella denunciant-lo a la comissaria. L’acusació particular ha insistit que, en aquella disputa, ella li va dir que ja no li pagaria més, i això hauria desencadenat el crim.
Per l'acusació particular no va ser un brot psicòtic
Segons l’acusació particular, no es va tractar d’un assassinat comès durant un brot psicòtic, ja que l’acusat va ocultar el cadàver durant un mes, va consultar tutorials a YouTube per dissimular la pudor i durant aquestes setmanes intentava aparentar una vida normal, saludant els veïns i visitant la seva mare a l’hospital. Segons asseguren, el fet de trucar a la policia per confessar el crim pretenia assegurar-se una atenuant en saber que ja no podria ocultar el cos més temps. L’acusació particular també demana la responsabilitat civil subsidiària de la Generalitat Valenciana, ja que el seguiment del pacient estava assignat a l’Institut Valencià de Serveis Socials. La indemnització que es reclama per aquesta part és de 90.000 euros, quantitat que probablement hauria d’assumir l’Administració ja que l’acusat és insolvent.
Una bomba de rellotgeria
Aquest és un punt en què coincideixen l’acusació particular i la defensa, representada per l’advocat Eduardo Gómez Cañizares, que considera que l’Administració va fer una deixadesa de funcions en el seguiment del pacient. "Hi havia informes dels Serveis Socials de l’Ajuntament que alertaven que la situació de l’acusat era una bomba de rellotgeria", va assenyalar la defensa, que va destacar que el processat feia més d’un any que no prenia la medicació. Per aquest motiu, la defensa assegura que l’acusat és inimputable per la seva malaltia mental. La Fiscalia, en canvi, considera que aquesta malaltia limitava les facultats de l’acusat, però no les anul·lava. El Ministeri Públic tampoc veu responsabilitat de la Generalitat en aquests fets.
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic