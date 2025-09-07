Ensurt per un incendi en una nau abandonada a Bescanó
Cinc dotacions dels Bombers han treballat per apagar el foc que s'havia originat a la segona planta
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge de matinada en l'extinció d'un incendi en una nau abandonada a Bescanó, a la vora de la carretera N-141E. L'avís s'ha rebut a les 4.09h per un foc que ha començat a la segona planta. No ha transcendit quines han estat les causes de l'incendi, però hi cremaven papers i restes.
Cinc dotacions dels Bombers han apagat el foc i han buscat si hi havia alguna persona a l'interior. Finalment, no s'ha trobat a ningú i s'ha donat per extingit a les 5.05h.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Reoberta la carretera de l’Aigueta entre Figueres i Cabanes amb rotonda nova
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- Incendi al costat del Kibuc de l'Escala
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Sí a l’estació de Figueres
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia