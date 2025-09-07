Diversos ferits després que un autocar hagi bolcat a Santa Susanna
El vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un talús
ACN
Un autocar ha bolcat aquest diumenge al migdia a la C-32 a Santa Susanna, al Maresme, i ha deixat diverses persones ferides. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.22 hores al quilòmetre 127,7 de la C-32, en direcció Barcelona. Segons les primeres informacions, l'autocar ha sortit de la via i ha caigut per un talús. 13 dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a la zona i també diverses ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El vehicle transportava una setantena de persones de nacionalitat francesa. La majoria han sortit pel seu propi peu i han pujat pel talús on ha anat a parar el vehicle. Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat i la C-32 només té un carril obert a la zona en sentit sud/Barcelona.
