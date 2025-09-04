Primícia
Els pensaments d’un assassí, enregistrats per un micròfon ocult al seu cotxe: "Fins aquí hem arribat, Antonio, amic meu"
La Guàrdia Civil va escoltar els soliloquis i converses d’Antonio Caba, acusat de la desaparició de dos veïns de Manzanares (Ciudad Real). En una de les gravacions, es llegeix la seva preocupació: "Si ens fiquen a la presó, que ens donin menjar, no et sembla?"
Després d’aquesta investigació, l’UCO va recuperar els cadàvers de Jesús González i Juan Miguel Isla. Des d’aleshores, Caba està a la presó acusat dels dos crims
Luis Rendueles | Vanesa Lozano
Antonio Caba, un mitjancer de Manzanares (Ciudad Real), és a la presó acusat de matar dos veïns per quedar-se amb diners de diversos negocis. Va ser detingut el març del 2025. La investigació de la Guàrdia Civil va permetre recuperar els cadàvers dels dos desapareguts: Jesús González i Juan Miguel Isla, que Caba i el seu amic Gaspar Rivera havien llançat a dos pous. El gener del 2023, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica havia destapat l’operació Mancanti ("Desaparegut", en italià). Des d’aleshores, Caba se sabia investigat. El que no sabia era que la Guàrdia Civil havia col·locat al seu cotxe un micròfon ambiental (un "canari", en argot policial) que permetia als agents de l’UCO escoltar les seves converses i pensaments en veu alta mentre conduïa.
Fins a principis del mes de març, Caba resistia la pressió i els rumors al poble. Ell i el seu amic Gaspar sabien que el cadàver de Juan Miguel Isla era en un pou d’una finca que havien comprat dies abans de fer-lo desaparèixer. Però aquella finca no figurava registrada al seu nom i la Guàrdia Civil no en coneixia l’existència.
"M’encasquetaran el mort"
Tot va canviar quan, mentre anava conduint, Caba va tornar una trucada perduda de l’empleada de la immobiliària que havia participat en la compravenda de la finca. "Doncs miri, Antonio, li truco només a títol informatiu, perquè ho sàpiga vostè. Que ens ha trucat la Comandància de la Guàrdia Civil de Ciudad Real i he hagut d’anar-hi... Vaja, per declarar sobre la compra que van fer vostès... Perquè sàpiga que ens han preguntat qui ho havia escripturat i qui ho havia comprat, d’acord?".
Caba respon amb un escarit "molt bé, moltes gràcies". Acaba de saber que la Guàrdia Civil ha descobert la finca on ell i el seu amic van llançar el cadàver. Són els primers dies de març i els monòlegs captats gràcies al "canari" mostren un Caba cada vegada més nerviós: "Doncs que soc jo, que soc jo (l’assassí)... Que m’encasquetaran el mort... Que com que no tenen res, això és una puta vergonya, un puto rumor que han encasquetat per veure si sortia el tema".
"Tinc el telèfon punxat"
El seu còmplice i amic Gaspar també està nerviós. Jubilat i amb problemes de ludopatia, arriba a trucar-lo per telèfon, desobeint les ordres de Caba, que s’indigna i ho expressa en veu alta mentre condueix: "Ets molt tonto. Agafes i em truques... Tinc el telèfon dues-centes mil vegades punxat, que han trucat fins i tot al meu germà... És que no pots agafar el puto cotxe i acostar-te?".
Menjar a la presó
El 3 de març, Caba i Gaspar s’acosten fins a la finca on havien llançat el cadàver de Juan Miguel Isla. La Guàrdia Civil els està vigilant, tot i que ells no ho saben. Caba parla amb un amic i mira d’aparentar normalitat: "Ai Déu meu, quina pena de vida... Caldrà anar tirant. I si ens fiquen a la presó, doncs que ens donin menjar, no et sembla?". Caba riu, però el seu amic contesta seriós: "Millor que no".
El 8 de març, els dos estan encara més nerviosos. No poden anar a la finca a moure el cadàver de la segona víctima i temen que la Guàrdia Civil el trobi. Decideixen tornar al lloc del crim, però sense portar els telèfons per no deixar rastre.
- –"Ens hi acostem ara que no portem (telèfons) mòbils?", comenta Caba.
- –"Jo crec que no hi ha res allà", respon Gaspar.
- –"Apropem-nos una mica, és que ara mateix, un divendres a la tarda...".
A punt de caramel
Tots dos pugen al cotxe de Caba per comprovar si hi ha guàrdies civils inspeccionant la finca. Caba assegura que ha vist "una cosa negra" a la propietat. Porta Gaspar a casa seva. Abans, paren a posar gasolina. El jubilat, pessimista, deixa anar: "Això està a punt de caramel ja".
Caba es queda sol i continua conduint. Parla amb si mateix, en veu alta. El micròfon instal·lat al seu cotxe ho grava: "Bé, Antonio. Fins aquí hem arribat, amic meu. Fins aquí hem arribat".
46 anys de presó
El 14 de març, la Guàrdia Civil inspecciona la finca i troba en un pou el cadàver de Juan Miguel Isla, el segon desaparegut. Deté Antonio Caba i Gaspar Rivera. Aquest últim confessa la seva participació a l’ocultació del cos. Al juliol, condueix els investigadors a una altra finca, un altre pou, on el 2019 havien llençat parts del cos de Jesús González, l’altre desaparegut de Manzanares.
Gaspar Rivera i Antonio Caba són a la presó a l’espera del judici pels dos crims. El fiscal demana 19 anys de presó per a Gaspar, que va confessar i va col·laborar en la investigació, i 46 anys per a Caba pels dos assassinats. L’intermediari de Manzanares no ha declarat ni una sola vegada des que va ser detingut. Les gravacions dels seus pensaments al cotxe parlen per ell.
