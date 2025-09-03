Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona

El contrabandista Joan Coromina va ser abatut per un sicari presumptament contractat pel grup criminal, del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme

Una patrulla davant dels Jutjats de Solsona

Una patrulla davant dels Jutjats de Solsona / Martí Pons

Laura Serrat

Manresa

El jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Solsona instrueix un cas d'assassinat al contrabandista Joan Coromina Estany, de 61 anys, que va tenir lloc l'any 2022 i pel qual aquest dimarts al matí s'han practicat tres detencions en diferents punts de Catalunya, segons han confirmat els Mossos a aquest diari. Tal com avança El Mundo, es tractaria d'un tiet dels germans Marc i Àlex Márquez, un comandant de la Guàrdia Civil i el responsable d'un taller mecànic a Lleida.

L'assassinat va tenir lloc l'any 2022 en un terreny rural de Baronia de Rialb, on Coromina es trobava passejant quan va ser abatut presumptament per un sicari contractat pel grup criminal del qual formaria part el familiar dels pilots de motociclisme. Des del primer moment, la policia va valorar la possibilitat que es tractés d'una revenja o d'un cas relacionat amb les maniobres empresarials de Coromines, que movia grans quantitats de diners i a qui les autoritats policials feia temps que tenien en el punt de mira per la seves activitats il·legals amb el contraban, segons informa El Mundo.

El projectil que li va llevar la vida va ser durant anys l'única pista que tenia la policia, explica El Mundo en el citat article. Tres anys i mig després d'un treball investigació a partir de testimonis i cribratge a través de les antenes de telefonia mòbil, els agents han detingut aquest dimarts tres homes com principals implicats en l'assassinat. Segons informa El Mundo, el familiar de Márquez, veí de Cervera (Lleida), era considerat com la persona més propera al mort dels tres detinguts.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
  2. Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
  3. El viatge dels ibis ermitans guiats des d'Alemanya canvia de destí: la ruta acabarà a l' i no a Jerez
  4. La lluita per salvar la pineda de la Farella de Llançà continua el 21 de setembre amb una concentració ciutadana a la platja
  5. Dalí a l’Eurosport i concerts amb 20.000 persones: la Figueres que es vol veure guapa
  6. Territori adjudica per 1,1 milions els treballs d'arranjament del camí de ronda de Cadaqués al far del cap de Creus
  7. S'esfondra part de la coberta d'un edifici a Figueres i desallotgen cinc veïns per precaució
  8. Més de quinze restaurants se sumen a la 3a campanya gastronòmica Enfiga’t de Figueres

Pedri, Andrea Medina, Celia Martínez y David Rosa juegan juntos para impulsar un futuro mejor en la nueva campaña publicitaria de Moeve

Pedri, Andrea Medina, Celia Martínez y David Rosa juegan juntos para impulsar un futuro mejor en la nueva campaña publicitaria de Moeve

Es desintegra l’iceberg més gran del planeta, de la mida de Mallorca

Es desintegra l’iceberg més gran del planeta, de la mida de Mallorca

Els cellers de l'Empordà superen la sequera i encaren la verema amb "bones expectatives"

Els cellers de l'Empordà superen la sequera i encaren la verema amb "bones expectatives"

Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà

Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà

La nit més calorosa d'aquest estiu a Catalunya s'ha viscut a Portbou

La nit més calorosa d'aquest estiu a Catalunya s'ha viscut a Portbou

L'Alt Empordà és la comarca on més rescats han hagut de fer els Bombers aquest estiu

L'Alt Empordà és la comarca on més rescats han hagut de fer els Bombers aquest estiu

Max Villavecchia presenta el single 'Havanera de Port Alguer', un tribut a les cantades d'havaneres de Cadaqués

Max Villavecchia presenta el single 'Havanera de Port Alguer', un tribut a les cantades d'havaneres de Cadaqués

Algunes embarcacions de la Flotilla fan escala tècnica a les Balears

Algunes embarcacions de la Flotilla fan escala tècnica a les Balears
Tracking Pixel Contents