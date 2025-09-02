Successos
ÀUDIOS | Els pensaments d’un assassí, gravats per un micròfon ocult al seu cotxe: "Ja es cansaran i faran aniversaris... Mai se’n va saber la veritat"
La Guàrdia Civil va escoltar els soliloquis d’Antonio Caba, acusat de dos crims a Manzanares (Ciudad Real), des que Prensa Ibérica va destapar les investigacions, el gener del 2023, fins a la seva detenció, dos mesos després
Caba és a la presó per assassinar dos veïns del seu poble per quedar-se els seus diners. l'UCO va recuperar els cadàvers de Jesús González i Juan Miguel Isla, que havia llançat en dos pous
Luis Rendueles | Vanesa Lozano
Els investigadors que persegueixen assassins de vegades poden escoltar el que diuen per telèfon, si un jutge ho autoritza. Escoltar el que el sospitós d’un crim diu quan està sol, quan pensa en veu alta, és gairebé una fantasia, el somni de qualsevol investigador. Els agents de la UCO de la Guàrdia Civil ho van aconseguir quan miraven de resoldre la desaparició de dos homes a Manzanares (Ciudad Real).
Van col·locar un "canari", un micròfon ambiental, al cotxe d’Antonio Caba, el sospitós de les dues desaparicions, l’últim home amb qui s’havien vist Jesús González Borrajo, el juny del 2019, i Juan Miguel Isla, el juliol del 2022. El 25 de gener del 2023, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica va publicar una exclusiva: "Es busca assassí per a dos desapareguts", en la qual es parlava del cas i del sospitós, un home a qui es definia com "un aconseguidor que intercedeix en operacions de compravenda de cotxes, cases i armes".
'El Programa d’Ana Rosa'
L’exclusiva de Prensa Ibérica va ser citada en diversos mitjans locals i especialment a El Programa d’Ana Rosa, a Tele 5. Va sacsejar el poble de Manzanares, menys de 20.000 habitants i dos desapareguts, i sobretot va fer moure’s, parlar i pensar en veu alta Antonio Caba, el sospitós dels dos crims, quan creia, dins del seu cotxe, que ningú l’escoltava.
Les gravacions dels seus soliloquis i alleujaments mentre condueix el seu BMW, incloses en el sumari del cas, són una mostra inèdita dels pensaments d’un assassí quan sap que una unitat d’elit de la Guàrdia Civil és darrere dels seus passos. Al principi, des de finals de gener del 2023, Caba i el seu còmplice en els crims, el seu amic Gaspar, reben la notícia amb sorpresa. De vegades Caba s’indigna, de vegades fa broma amb el parador dels dos homes a qui ell està acusat d’haver assassinat i tirat a sengles pous, d’on mesos després es recuperarien els seus cadàvers.
"És molt fatxa"
Moltes vegades Caba va escoltant la ràdio, gairebé sempre la COPE i Carlos Alsina a Onda Cero. Els primers dies, Caba ironitza amb el seu amic Gaspar sobre el desplegament de les televisions, que han acudit al poble després de l’exclusiva de Prensa Ibérica: "Bé, i si ens tirem així un mes i no apareix l’hijoputa aquest [en al·lusió al desaparegut Juan Miguel Isla, pare de dos fills], què passa? Les televisions estaran així un any... Després faran programa aniversari: mai se’n va saber la veritat". En aquells dies, Caba es mostra satisfet de la seva actitud davant els periodistes que li pregunten: "Com que jo no dic res, no hi ha teca".
Critica també el retrat que els mitjans de comunicació en fan: "Doncs és molt fatxa, diuen, molt fatxa... I diuen, és que venia armes. Doncs clar que venia armes, tenia una armeria, fills de puta, com no vendré armes?". El seu còmplice Gaspar llegeix part del reportatge de Prensa Ibérica: "Es dedica a cases, cotxes, armes... l’aconseguidor".
"Casat amb una 'panxita'"
Tots dos són ara a la presó. Segons el fiscal, Caba va matar Jesús González i Juan Miguel Isla i Gaspar el va ajudar a trossejar un dels cossos i tirar-los a dos pous a prop de Manzanares. Demana 46 anys de presó per a Caba, que des que va ser detingut, el març del 2023, ha guardat silenci i no ha col·laborat amb els investigadors. Sí que ho ha fet el seu còmplice, Gaspar Rivera, que s’enfronta a una pena de 19 anys.
En aquells dies de gener, les seves últimes setmanes en llibertat, Caba arribava a insultar el desaparegut i la seva família. Així, en un dels àudios se l’escolta parlar amb un amic. Li diu: "Doncs que ho busquin i ja està... A aquest que no saben on és, jo pensava que el coneixia, perquè jo ni sabia que s’havia casat amb una panxita, ni, bé, bé, bo...".
El seu amic li comenta que la Guàrdia Civil s’està equivocant de sospitosos: "Se senten moltes coses, igual s’ha anat per allà amb els diners... Potser estava amb un negoci estrany, qualsevol cosa... A veure si serà això com el crim de Conca, a veure si després apareixerà el tonto del poble i després els altres l’havien torturat".
El crim de Conca
L’amic de Caba fa referència a un gravíssim error comès per la Guàrdia Civil el 1910, i que portà al cinema Pilar Miró als anys vuitanta, quan dos pastors van ser torturats i falsament acusats del crim d’un altre pastor, que estava desaparegut. Després es va descobrir que el tercer pastor era viu.
L’amic de Caba pensa que també l’estan investigant: "Doncs són rere nosaltres, saps?", li diu. Tots dos temen que els seus telèfons mòbils puguin estar intervinguts: "No crec que tinguem punxats els telèfons, que a mi m’és igual, jo parlo...", li comenta el seu amic. Caba respon: "A mi també m’és igual".
Passen els dies i la pressió no baixa. La Guàrdia Civil ha trobat el cotxe del segon desaparegut, Juan Miguel Isla, a Albacete, a 150 quilòmetres de Manzanares. No hi ha rastre de l’empresari, que havia cobrat molts diners per la venda d’un terreny en què Antonio Caba era l’intermediari.
"Una cebollona"
Els dos sospitosos van de nou al cotxe amb el canari incorporat. El micròfon d’ambient distingeix les seves converses: "El problema és que l’hijoputa aquest no aparegui... Bé, ja es cansaran. Li faran aniversaris", comenta Caba. El seu còmplice, Gaspar, respon: "Que se’n vagin anant pa Sud-amèrica". Tots dos, ara acusats d’haver llançat el cadàver de Isla a un pou, especulaven aleshores amb la possibilitat que fos a Sud-amèrica, amb un milió d’euros procedent de la venda del terreny, o bé amb "una cebollona", una dona llatina amb qui, segons deien, "se n’hauria anat a prendre pel cul".
Tots dos acusen el desaparegut Juan Miguel Isla de ser un estafador, el comparen fins i tot amb El Dioni, el famós lladre del furgó. Gaspar conclou que, per culpa seva, "està ficant un embolic que és pa ficar-li una pallissa i matar-lo". Caba remata: "Matar-lo, sí". I Gaspar afegeix: "I apallissar-lo, a aquell porc, que no té ni mitja hòstia". La Guàrdia Civil va recuperar mesos després el cadàver de Juan Miguel Isla d’un pou d’una finca a la qual l’havien llançat Caba i Gaspar, segons el fiscal.
El cadàver de Jesús González Borrajo, el primer desaparegut, va ser recuperat per la Guàrdia Civil de l’interior d’un pou mesos després, el juny del 2023. Segons la fiscalia, Caba el va matar i el seu amic Gaspar va ajudar a esquarterar-lo i a cremar el tors a la xemeneia d’una finca. Després, van tirar al pou el cap, braços i cames del que va ser la seva primera víctima.
"Un sac de ciment"
En un altre trajecte amb cotxe gravat pel canari de la Guàrdia Civil, Caba i Gaspar parlaven del primer desaparegut, Jesús González, un home amb negocis al Paraguai, a qui Caba devia diners i del qual no hi havia rastre des del 2019. Caba afirmava llavors que ell no va poder matar Jesús, un tipus fornit: "Acusar-me a mi del Jesús, que Jesús mesurava dos metres, no em fotis. Què faig jo amb ell després? (després de matar-lo, es refereix). No puc amb un sac de ciment, aixecar un tio de cent quilos... vinga ja, home" (i se senten les seves rialles).