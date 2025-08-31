Crema un remolc cisterna en un camp d'oliveres a Llers
S'utilitzava com un dipòsit d'aigua de rec
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi en un remolc cisterna a Llers. L'avís s'ha rebut quan faltaven cinc minuts per les set del matí d'aquest diumenge. El foc ha afectat les rodes del remolc que en feia servir com a dipòsit d'aigua de reg en un camp d'oliveres.
Dues dotacions han treballat per sufocar les flames i han revisat punts calents.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dissabte 30 d'agost
- Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?