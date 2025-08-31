Alerta: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del banc en un minut
Amb l’‘spoofing’, no et roben les contrasenyes: et fan creure una història perquè siguis tu qui envia els diners
Els fraus per internet continuen augmentant i un dels més recents que ha encès totes les alarmes és el conegut com a ‘spoofing’. Es tracta d’una tècnica de suplantació de número de telèfon que pot deixar-te sense estalvis en minuts.
El cas d’en Miguel Ángel, que s’ha fet viral a les xarxes, n’és un exemple clar. Va explicar que havia perdut tots els diners del compte després de rebre una trucada que semblava d’ING. El número era real, però darrere hi havia delinqüents cibernètics.
Com actuen amb l’‘spoofing’?
Els estafadors truquen fent aparèixer al mòbil el número oficial del banc. Amb un discurs molt convincent i paraules tècniques, t’adverteixen de suposats moviments estranys i et diuen que caldria passar els diners a un compte “protegit”.
Aquest compte “protegit” és, en realitat, el seu. La víctima acaba fent les transferències ella mateixa, seguint les instruccions i introduint els codis SMS que semblen procedir de l’entitat bancària.
Així és com en Miguel Ángel ho va perdre tot: va confiar en el suposat empleat d’ING, va transferir els diners i va validar les operacions amb els codis rebuts. Quan va reclamar, l’entitat li va respondre que ell havia autoritzat les transaccions i que, per tant, no li podien retornar els estalvis.
Com evitar caure-hi? Punts clau
Segons els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional:
- No et refiïs mai d’una trucada, encara que surti el número del teu banc.
- No facis transferències per telèfon si no has sigut tu qui ha iniciat el procés.
- Penja i truca tu mateixa al teu banc per confirmar la informació.
- Desconfia de qualsevol urgència per actuar de pressa: és una estratègia típica dels estafadors.
Recorda també que cap entitat bancària et demanarà mai fer transferències a altres comptes ni et sol·licitarà dades sensibles per telèfon.
Amb l’‘spoofing’, no et roben les contrasenyes: et fan creure una història perquè siguis tu qui envia els diners. Tal com recorda la policia: “Desconfia, penja i comprova”. Val més invertir uns minuts a verificar la trucada que perdre tots els estalvis.
- Retiren i roben estelades de diversos municipis de l'Alt Empordà
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Amy Sabaly l'ha espifiat
- Oques Grasses fan de l’Acústica un cor de 20.000 veus
- Aquesta és la programació de l'Acústica d'aquest dissabte 30 d'agost
- Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins
- EN IMATGES | El Festival Acústica fa vibrar el centre de Figueres en la segona nit de concerts