Successos
Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins
La carretera ha hagut de ser tallada per retirar els vehicles afectats
Núria León
Pont de Molins
Aparatós accident aquest divendres a la nit a Pont de Molins. A 1/4 d'onze, un camió amb tractora ha xocat per encalç a un altre camió, aquest amb un semiremolc. De l'impacte, l'últim camió ha impactat també per encalçament amb un autobús on hi viatjaven cinc persones i el conductor. El conductor del camió amb tractor ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta en estat menys greu. Dues de les ocupants de l'autocar, en estat lleu, van ser ateses a lloc.
Fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar per donar suport als implicats i desconnectar bateries.
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
- Adif modificarà el pas a nivell principal de Figueres per evitar més incidents mecànics
- Reconeixen la figuerenca Karina Gibert per la seva trajectòria en el sector tecnològic
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- Amy Sabaly l'ha espifiat