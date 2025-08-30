Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Tres ferits en un accident entre dos camions i un autobús a Pont de Molins

La carretera ha hagut de ser tallada per retirar els vehicles afectats

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM en un accident de trànsit / @TRANSIT

Núria León

Pont de Molins

Aparatós accident aquest divendres a la nit a Pont de Molins. A 1/4 d'onze, un camió amb tractora ha xocat per encalç a un altre camió, aquest amb un semiremolc. De l'impacte, l'últim camió ha impactat també per encalçament amb un autobús on hi viatjaven cinc persones i el conductor. El conductor del camió amb tractor ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta en estat menys greu. Dues de les ocupants de l'autocar, en estat lleu, van ser ateses a lloc.

Fins a quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar per donar suport als implicats i desconnectar bateries.

TEMES

Tracking Pixel Contents