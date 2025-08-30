Nou incendi a l’antiga fàbrica Simon de Girona
Fins a vuit dotacions de Bombers han treballat per apagar el foc
Núria León
Els Bombers de la Generalitat han donat per apagat un incendi de brossa que ha cremat en una nau abandonada a Girona. El foc, del que s'ha rebut l'avís a 2/4 d'una, ha afectat l'antiga fàbrica Simon. Fa només una setmana, el dissabte 25, es va produir un altre incendi al mateix punt i va deixar una persona ferida.
Les flames de l'incendi d'avui es podien veure per la façana i s'ha omplert de fum tota la nau ràpidament. Encara no ha transcendit si hi ha alguna persona ferida i quines serien les causes de l'incendi. En aquesta nau hi viuen persones sense llar i està previst construir el futur institut Ermessenda. Fins a vuit dotacions del cos de bombers han treballat per apagar les flames.
No és el primer cop que es declara un incendi a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Simon. Afortunadament, cap dels episodis anteriors ha tingut conseqüències greus ni ha provocat ferits de gravetat.
El futur institut
Cal destacar que aquesta nau serà la ubicació del futur institut Ermessenda. En una entrevista recent amb l’ACN, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va assegurar que “en els propers mesos” l’Ajuntament preveu dur a terme els canvis urbanístics necessaris per cedir la nau a la Generalitat perquè s’hi construeixi l’institut. “Estem treballant perquè aquesta tardor es pugui fer l’aprovació inicial del planejament”, va afegir Salellas.
La zona presenta una problemàtica urbanística derivada de la presència de naus abandonades on viuen moltes persones sense sostre. Aquestes instal·lacions fa més de 15 anys que estan abandonades. L’Ajuntament de Girona estudia enderrocar de manera subsidiària les naus abandonades de la carretera Barcelona aquesta tardor.
- “Cada dia esgotem 4.000 Taps de Cadaqués”: l’èxit imparable de Can Cabrisas
- Platges tancades al Port de la Selva. Hi ha algú a Costes?
- Surt en llibertat el detingut per boicotejar l'equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
- Figueres desplega un dispositiu de seguretat sense precedents per l'Acústica
- Adif modificarà el pas a nivell principal de Figueres per evitar més incidents mecànics
- Reconeixen la figuerenca Karina Gibert per la seva trajectòria en el sector tecnològic
- El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
- Amy Sabaly l'ha espifiat