Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe s'estavella contra un aparador de matinada a Palamós

El vehicle va quedar encastat a dins d'un establiment

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Ensurt a Palamós aquest dissabte de matinada per un cotxe que s'ha estavellat contra un aparador d'un establiment. L'avís s'ha rebut quan faltaven deu minuts per la una de la nit al carrer President Francesc Macià, per causes que no han transcendit el vehicle ha perdut el control i ha acabat xocant contra una botiga. En aquell moment el local estava buit i el conductor del cotxe ha pogut sortir pel seu propi peu.

Una dotació dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat per treballar en el vidre del local, que tenia risc de caure. El vehicle ha quedat a dins de l'establiment.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents