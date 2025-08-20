Tribunals
Una veïna de Sant Adrià s’enfronta a 25 anys de presó per matar la seva parella amb «118 ganivetades» simulant «un joc sexual»
Al principi, la processada va fer creure als Mossos que havia sigut víctima d’una agressió amb la seva parella
Germán González
El 15 de setembre, al Tribunal del Jurat de l’Audiència de Barcelona, començarà el judici contra l’Arletis, de 28 anys i nacionalitat cubana, que està acusada de matar el Gerard, la seva parella, al pis que compartien a Sant Adrià de Besòs el 16 de novembre del 2023. La fiscalia demana 25 anys de presó per a la processada per un delicte d’assassinat i acarnissament al considerar que va acabar amb la vida del seu company aprofitant que ell no es va poder defensar.
Segons l’escrit fiscal, l’acusada «era amb la seva parella sentimental a la sala d’estar del domicili que tots dos compartien. I, fent creure que formava part d’un joc sexual, li va lligar les mans per darrere del cos, i així el va deixar completament immobilitzat». Va ser en aquell moment que la processada, presumptament, «va clavar un total de 118 ganivetades» a la seva parella que li van causar la mort.
Violència «innecessària»
La fiscal manté que l’acusada va fer les 118 lesions «(51 ganivetades a la cara i al coll, 53 a la zona toràcica abdominal posterior, a les mans i als glutis, i 14 ganivetades a la zona abdominal anterior)» mentre la víctima estava amb vida, «cosa que va incrementar el seu patiment de manera totalment gratuïta i innecessària per causar la mort».
A més, assenyala que la dona «va actuar de manera completament inesperada per a la víctima, quan era confiadament a la seva llar, iniciant el que creia que era un joc sexual amb la seva parella, amb les mans lligades a l’esquena i sense poder exercir cap tipus de defensa eficaç davant l’atac perpetrat contra ell».
Per això, el ministeri públic demana 25 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament. Després de produir-se el crim, la dona, que presentava una ferida a la cama, va alertar que dues persones vestides de negre i amb trets àrabs havien entrat a l’habitatge i els havien atacat. Va explicar que havien matat la seva parella i a ella l’havien ferit.
Gir en la investigació
No obstant, unes setmanes després, els Mossos van concloure que la responsable del crim era la processada. Els investigadors van revisar les càmeres de seguretat de zones pròximes a l’edifici on hi ha l’habitatge sense trobar rastre dels assaltants. També van constatar contradiccions en la declaració de la sospitosa. A més, preguntant als companys de pis i pròxims de la parella van descobrir que hi havia tensió en la relació, iniciada un any abans, i que el detonant va poder ser una adquisició immobiliària que s’havia de fer el mateix dia del crim.
Els agents van detenir la dona quan encara era a l’hospital de Can Ruti, a Badalona, recuperant-se de les ferides a la cama, que presumptament es va fer quan acabava amb la vida de la seva parella. Un jurat haurà de jutjar la sospitosa en un judici que està previst que duri unes dues setmanes. La dona es manté en presó provisional per aquest crim.
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que disposaran de xarxa de fibra òptica pública a finals d’any
- Els actors Jordi Boixaderas, Àngels Bassas i Maria Molins visiten la casa natal de Dalí, a Figueres
- On podràs aparcar a Figueres durant la Vuelta i l'Acústica? T'expliquem tots els detalls
- Cuinar amb valors també és preservar: la mirada de Cala Jóncols al Cap de Creus
- Aquests són els pobles de l'Alt Empordà amb més màquines escurabutxaques
- El català guanya espai als taulells: Roses i la Jonquera se sumen al projecte “Comerços aprenents”
- La planta d'Empuriabrava ja pot dessalinitzar aigua per a la Costa Brava nord en cas d’emergència
- Les nits del Castell de Figueres també són per al cinema a la fresca