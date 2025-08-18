Successos
Detingut a Lloret de Mar un fugitiu reclamat per Sèrbia per un delicte de tràfic de drogues
L’home residia a l’Estat amb un passaport fals i es feia passar per ciutadà eslovè
Agents de la Policia Nacional han detingut a Lloret de Mar un fugitiu sobre el qual pesava una ordre internacional de detenció dictada per les autoritats judicials del seu país, Sèrbia, que el reclamaven perquè complís una condemna de quatre anys de presó per un delicte de drogues comès el 2016. El detingut residia de forma il·legal a l’Estat des de feia set anys i havia obtingut documentació falsificada, incloent-hi un passaport eslovè i una assignació del número d’identitat d’estranger amb una filiació falsa. La investigació va començar quan la Policia Local de Lloret de Mar va identificar al carrer una persona amb una assignació de NIE obtinguda el 2017 amb la presentació d’un passaport eslovè fals, tal com es va poder constatar després.
Com que la documentació facilitada no oferia garanties d’autenticitat, els agents van traslladar l’home a dependències de la Policia Nacional per una verificació més exhaustiva, on se’l va detenir en confirmar-se que vivia a l’Estat amb documentació falsificada.
Els agents havien sospitat de la veracitat de la documentació presentada davant les contradiccions amb les manifestacions del detingut i van fer gestions amb la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, que va determinar que es tractava d’una falsificació. L’home va passar a disposició judicial i després va quedar en llibertat. Tot i la detenció, no estava plenament identificat i els agents van continuar fent gestions, informant les unitats de la Policia Científica, que a través de programes de verificació facial van aconseguir comprovar que es tractava d’un ciutadà serbi buscat per la justícia del seu país.
El Grup de Fugitius de la Comissaria General de la Policia Judicial (CGPJ) va verificar la vigència de l’ordre de cerca i va remetre la notícia vermella d’Interpol al Grup de Policia Judicial de Lloret de Mar. El detingut va passar a disposició de l’Audiència Nacional, que en va decretar l’ingrés a presó.
