Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home per conduir sota els efectes de l'alcohol
Andrea Izquierdo
Un ciclista ha mort envestit per un cotxe amb el conductor begut aquest diumenge al matí a Viladamat. El turisme ha topat contra la bicicleta a la GI-623 i, a conseqüència, el ciclista ha acabat perdent la vida, segons el Servei Català de Trànsit. El conductor ha estat detingut per circular sota els efectes de l'alcohol.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'accident a les 7.29 h. Per causes que encara s'investiguen, el turisme i el ciclista han topat al punt quilomètric 16,3. La persona que anava en bici ha acabat traspassant a causa de les lesions que l'accident li han provocat. Els Mossos d'Esquadra han practicat les proves d'alcoholèmia i estupefaents al conductor del cotxe, amb resultat positiu en alcohol. Aquest ha acabat detingut per conduir ebri.
Arran del sinistre, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que fa a l’afectació viària, la GI-623 s’ha tallat a Viladamat en tots dos sentits. La situació s’ha normalitzat a les 09.17 h.
