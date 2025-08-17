Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva

Els Bombers van haver d'excarcerar un dels conductors

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit

Un cotxe dels Mossos senyalitzant un accident de trànsit / Mossos d'Esquadra

Redacció

Port de la Selva

Un xoc frontal entre dos vehicles al Port de la Selva ha deixat aquesta matinada quatre ferits, dos d'ells de gravetat. L'accident es va produir quan faltaven uns deu minuts per les tres de la matinada al quilòmetre 3 de la carretera Gi-612, que uneix el Port de la Selva i Llançà. A causa del xoc frontal, un dels conductors va quedar atrapat dins el vehicle i va necessitar ser excarcerat per part dels Bombers, que hi van enviar nou dotacions. Efectius del SEM van traslladar els ferits greus a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

L'accident s'ha produït en una jornada negra a les carreteres gironines, ja que en poques hores han mort dues persones en dos accidents més: Aquest matí a Viladamat, un ciclista ha mort després de ser envestit per un cotxe amb el conductor begut, que ha estat arrestat, i a les Llosses un motorista ha perdut la vida després d'una sortida de via.

Amb les morts d'avui, ja són 91 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals), 28 de les quals motoristes.

