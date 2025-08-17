Mor un motorista en una sortida de via a la C-17 a les Llosses
Un total de 91 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any, 28 de les quals motoristes
ACN
Llosses
Una motorista ha mort en sortir de la via aquest diumenge a les vuit del matí a la C-17 al punt quilomètric 88 a les Llosses, al Ripollès. Les causes de l'accident encara s’estan investigant. Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat un carril a la C-17 a les Llosses en sentit Vic. Amb aquesta víctima, ja han perdut la vida a les carreteres catalanes un total de 91 persones, 28 de les quals motoristes
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni Santorini ni Míkonos: 6 cales de l' que has de visitar aquest agost
- Rescaten de matinada nou adults i tres menors que s'havien perdut a la zona d'Albanyà
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Absolutament deliciós
- Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
- Les lones del carrer Besalú de Figueres tenen el seu precedent en els tendals de fa un segle
- Retencions a les principals vies d'accés de l'Empordà i la Costa Brava
- El Dofí consolida el lleure inclusiu sense tenir encara una seu estable a Figueres
- Les temperatures superen els 40ºC a l'Alt Empordà