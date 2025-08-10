Mor un menor de 15 anys ofegat en una bassa al riu Congost
Les maniobres de reanimació es van allargar més d’una hora sense èxit
ACN
Un jove de 15 anys ha mort aquest dissabte ofegat mentre es banyava al riu Congost a l'altura de la Garriga, al Vallès Oriental. Es tracta d'un noi veí de Canovelles. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el menor era en una zona bastant perillosa del traçat del riu pel municipi.
Els primers efectius en arribar van iniciar la recerca per les vores i des de dins de la bassa, d’uns 50 m² i uns 3 metres de fondària màxima, i van iniciar les tasques de recerca amb l’ajuda d’una perxa. Tot seguit, van arribar els efectius del GRAE muntanya, els quals van localitzar el cos al fons de la bassa. El van treure a l’exterior, on efectius del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) van iniciar les maniobres de reanimació amb el suport dels efectius de Bombers. Les maniobres es van allargar més d’una hora, però sense èxit.
El Sistema d’Emergències Mèdiques va desplaçar fins al lloc l’equip conjunt de Bombers i SEM, 4 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació, van desplaçar 4 dotacions.
