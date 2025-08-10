Successos
Un menor de 12 anys en va violar un altre de 5 amb autisme a Múrcia
Un jutjat condemna els pares a abonar 25.000 euros a la víctima perquè l’agressor és inimputable
Ana Lucas
Un nen de 12 anys en va agredir sexualment un altre de 5 en un municipi de la Comarca Oriental, a la Regió de Múrcia. La víctima pateix d’un trastorn de l’espectre autista (TEA). Quan es van produir els fets, víctima i agressor residien amb les seves respectives famílies en domicilis pròxims: eren veïns. La justícia considera provada almenys una agressió sexual, amb penetració, que va tenir lloc a l’habitatge del menor de 12 anys, on la mare del nen de 5 anys el deixava, a vegades, ja que els nens eren amics i jugaven plegats. La progenitora de la víctima, quan va denunciar els fets a la caserna de la Guàrdia Civil, va indicar que el seu fill li va explicar que feia temps que el veí l’obligava a fer-li fel·lacions.
Com que l’agressor té menys de 14 anys, es tracta d’una persona inimputable, i això implica que no pot ser jutjat ni sancionat amb les penes previstes en el Codi Penal. Així ho estableix la llei orgànica 5/2000, que regula la responsabilitat penal dels menors a Espanya. Aquesta normativa estableix que un nen que encara no ha fet els 14 anys no té prou maduresa per comprendre la il·licitud dels seus actes, de manera que no pot ser sotmès a un procés penal.
El que estableix la norma és que els pares del nen inimputable són responsables directes del que ha fet el seu fill. En aquest cas, l’assumpte es va judicialitzar i els progenitors van respondre en l’àmbit civil: la titular del Jutjat de Primera Instància número 11 de Múrcia els va condemnar, en una sentència a què ha tingut accés aquest diari, a indemnitzar l’agredit amb una quantitat de 18.000 euros "pels danys i perjudicis soferts a conseqüència dels abusos sexuals de què va ser objecte", segons assenyala la resolució. La família va recórrer davant l’Audiència Provincial, i aquest tribunal que va apujar la indemnització a 25.000 euros.
El procediment que ara té sentència va arrencar el 2018, amb la denúncia de la mare. A continuació es van incoar diligències prèvies al Jutjat d’Instrucció número 2 de Múrcia, que va enviar la causa a la Fiscalia de Menors. El ministeri públic va arxivar el cas, perquè l’acusat era una persona inimputable, i va posar l’assumpte en coneixement del departament responsable de la protecció de menors de la comunitat autònoma.
Relat creïble
L’aleshores anomenada Conselleria de Família i Igualtat d’Oportunitats del Govern regional (actualment Conselleria de Política Social) va derivar el cas al projecte Llum, un recurs especialitzat que ofereix la comunitat per atendre menors sobre els quals hi ha alguna sospita que van ser víctimes d’abús sexual infantil.
Els psicòlegs d’aquest servei van emetre un informe en què van assenyalar que el relat del nen era creïble, van determinar que havia patit abusos i van acordar que havia de seguir en tractament.
Els pares de l’agressor, per la seva banda, van negar que existissin aquests abusos i van assegurar que el seu fill no havia fet res. Tot i això, la jutge considera en l’escrit que és "responsabilitat dels progenitors" educar el seu fill, i per aquest motiu els condemna.
