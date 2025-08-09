Dos homes vestits amb roba de dona, pits falsos i perruques intenten robar en una joieria de Barcelona
Van intentar resistir-se als cossos policials llençant objectes, joies i diners contra els agents
ACN
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dilluns 4 d’agost dos homes de 27 i 35 anys per un robatori violent a una joieria ubicada al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Segons informa l’Ajuntament, els presumptes autors es van disfressar de dones amb pits falsos, perruques i maquillatge. Durant la detenció, van intentar resistir-se llençant objectes, joies i diners contra els agents. El valor total de les joies i els diners que van intentar sostreure superaria els 300.000 euros.
Els agents van rebre un avís del 112 per un presumpte robatori violent a una joieria. Al lloc, s’hi van adreçar diverses dotacions, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d’Esquadra, diu un comunicat de l’Ajuntament. En arribar, els agents van localitzar dos homes disfressats de dones i els van detenir quan es disposaven a fugir de l’establiment. Amb l’objectiu de dificultar la seva identificació, havien utilitzat perruques i maquillatge. A més, durant la detenció, van intentar resistir-se llençant objectes, joies i diners contra els agents.
Els dos homes, que acumulen un total de nou antecedents policials, van passar a disposició judicial el 7 d’agost i ara la investigació continua oberta.
