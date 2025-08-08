A Azuaga

Moren més de 30 gossos per inanició després de ser abandonats sense aigua ni menjar

Els animals van ser abandonats sense aigua ni menjar i alguns d'ells haurien intentat alimentar-se amb els cadàvers en descomposició dels animals ja morts

Els animals morts per inanició, a la finca d'Azuaga.

Els animals morts per inanició, a la finca d'Azuaga. / Guàrdia Civil

EFE

Mérida

La Guàrdia Civil ha trobat 32 gossos morts per inanició en una finca de Azuaga, a Badajoz, que estaven abandonats des del juny passat sense aigua ni menjar, alguns dels quals haurien intentat alimentar-se dels cadàvers en descomposició dels animals ja morts.

El cos policial investiga el propietari de l'immoble per un delicte d'abandonament animal per l'omissió de les cures elementals amb resultat de mort de tots els cans.

Els animals estaven abandonats des del mes de juny passat, alguns d'ells deslligats i altres lligats amb cadenes o a l'interior de boxs.

Tots es trobaven en condicions deplorables de salubritat, sense aigua i menjar, la qual cosa va arribar a causar-los la mort per inanició.

Fins i tot, segons ha informat aquest divendres la Guàrdia Civil en una nota, alguns d'ells haurien intentat alimentar-se amb els cadàvers en descomposició dels animals ja morts.

L'actuació va tenir lloc la setmana passada quan una patrulla del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) va trobar indicis que en una nau pogués haver-hi gossos en mal estat i desatesos pel seu propietari, per la qual cosa es van practicar gestions per localitzar el responsable i titular de l'immoble.

Una vegada duta a terme la inspecció en presència de l'amo, un veí del mateix municipi, els agents van trobar un total de 32 cadàvers de gossos disseminats per les instal·lacions, que presentaven una extrema primesa i signes d'abandament i es trobaven en diferents estats de descomposició.

Les diligències del cas han estat remeses al Jutjat d'Instrucció de Llerena i a la Fiscalia de Medi Ambient de Badajoz.

