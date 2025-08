Els Mossos detenen el conductor d’un cotxe que va patir un accident a l’A-2 a Sant Feliu i on va morir el copilot

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 20 anys acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència. Cap a les 2 de la matinada passada, el turisme que conduïa el detingut va patir un accident a l’A-2 a l’altura de Sant Feliu de Llobregat. El copilot, C.G.P., de 23 anys i veí de Viladecans, va resultar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital de Bellvitge, on va morir hores després. És la víctima mortal número 88 en el que portem d’any a les carreteres catalanes.

Els altres tres ocupants del cotxe van resultar ferits lleus. Dues dones, una menor, van ser traslladades a l’hospital de la Vall d’Hebron mentre que el conductor va ser atès a l’hospital Moisès Broggi.

La policia investiga les causes del sinistre, encara que tot apunta a un excés de velocitat del conductor que presumptament circulava de forma temerària. Per això els Mossos el van detenir per un delicte d’homicidi per imprudència greu. Per aquest accident els Mossos activaren quatre patrulles, els bombers de la Generalitat dues dotacions i Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) cinc ambulàncies.

El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit està a disposició de familiars i afectats pels sinistres durant tots els dies de l’any per oferir orientació i informació com saber els recursos existents després d’un accident, els drets que ampara la legislació vigent i donar suport psicològic.