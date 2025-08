Rescaten un grup amb menors que els havia sorprès la crescuda de la riera de Beget

Un grup format per 15 menors i 5 monitors va haver de ser rescatat aquest divendres a la tarda després de quedar atrapat a la zona dels Amorriadors, a Beget, a causa de la crescuda sobtada de la riera, provocada per una forta tempesta mentre tornaven al campament.

L’avís es va rebre a les 17.17 h, moment en què es van activar els serveis d’emergència, que van desplegar un ampli dispositiu de rescat format per 8 dotacions terrestres i un helicòpter del MAER, amb la participació d’efectius del GRAE (Grup d’Actuacions Especials) dels Bombers de la Generalitat.

Els equips van buscar accessos per arribar al grup i, un cop establert el contacte visual, van iniciar les maniobres per ajudar-los a travessar el riu fins a una zona segura. Des d’allà, l’helicòpter va dur a terme l’extracció amb gruatges dels 15 menors i 4 dels monitors, que van ser traslladats fins a la zona de la Farga, on els esperaven els vehicles d’emergències. Tots van ser traslladats fins al pavelló de Camprodon, on van poder passar la nit.

El cinquè monitor, que no va poder ser evacuat per aire a causa de l’arribada de l’ocàs i la falta de visibilitat, va fer el camí de retorn a peu acompanyat pels efectius del GRAE i bombers que havien quedat a la zona de rescat. No es van registrar ferits.

Des de Protecció Civil es torna a fer una crida a extremar la precaució a la muntanya, especialment en èpoques d’estiu, quan les tempestes poden descarregar de forma sobtada i alterar greument les condicions del terreny.