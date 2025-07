L’home que va matar la treballadora d’ajuda a domicili que atenia la seva dona a Pontevedra: "Una bruixa m’ho va manar"

"Una bruixa m’ho va manar". Aquesta va ser una de les primeres declaracions que Enrique Leirós, de 70 anys, va pronunciar davant els agents de la Guàrdia Civil que van acudir a casa seva alertats per un familiar. Teresa de Jesús, la cuidadora de la dona d’Enrique, jeia sense vida amb un fort cop al cap a la finca de la casa i l’home, tacat de sang, "desvariava i parlava de forma incoherent".

Un dia després del terrible succés a Porriño (Pontevedra), es consolida la tesi que Leirós podria haver matat la treballadora d’ajuda a domicili, de 48 anys i que atenia des de feia uns anys la seva dona dependent després d’un ictus, en patir un brot psicòtic, ja que va confessar "escoltar veus".

Fonts de l’entorn del cas ja van advertir dimarts que la família era conscient que el seu pare "estava molt malament" i feia més d’un any que demanaven sense èxit que el visités un psiquiatre al Sergas. L’havien portat a un psicòleg privat, apunten les mateixes fonts. Els seus veïns, consternats, comentaven després del succés que el veien "fora de si". L’home, que estava jubilat i havia treballat com a carnisser, continua ingressat a l’àrea de Psiquiatria de l’hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, per al seu diagnòstic.

Per la seva edat, 70 anys, i pel seu estat mental, el més probable és que Enrique Leirós sigui inimputable i no ingressi a presó.

Teresa de Jesús va ser atacada mortalment un dia després de denunciar Leirós per "assetjament" davant la seva empresa, la concessionària que presta el Servei d’Ajuda a la Llar al municipi de Porriño.

El subdelegat del Govern a Pontevedra, Abel Losada, preguntat per aquest tràgic succés, va apuntar que els investigadors tenien previst lliurar dimecres les seves diligències al jutjat corresponent. El cas "està pràcticament aclarit", va afirmar. Losada va voler aprofitar per "posar el focus en les malalties psiquiàtriques" i "les llargues llistes d’espera" de la sanitat pública. Per al subdelegat, aquests retards i les "mancances" en l’atenció als pacients "condueixen a aquestes situacions i en un moment determinat ens trobem amb un lamentable assassinat".

"Tenia algun desequilibri"

Losada va exposar que la família del presumpte homicida va assegurar que era "un clam que tenia algun desequilibri". Va afegir que si una primera consulta en Psiquiatria es demora un any, un malalt sense tractament i en "moments aguts" "pot ser una bomba de rellotgeria".

El conseller de Sanitat, Antonio Gómez Caamaño, va evitar polemitzar amb el subdelegat del Govern. Quan se li va demanar una valoració sobre les seves declaracions, va afirmar que la mort de Teresa de Jesús és "un cas totalment penós" del qual no disposa d’informació. "És prou delicat com per no fer cap tipus d’especulació al respecte", va afirmar, i va afegir que és "molt imprudent parlar sense la informació necessària".

El subdelegat també va criticar la Xunta de Galícia per haver retallat 17 milions d’euros en el pressupost amb què es finança el Servei d’Atenció a la Llar que presten els municipis.