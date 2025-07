Carles Pérez, exjugador del Barça, hospitalitzat després de ser mossegat per un gos als genitals

Carles Pérez, exjugador del Barça i futbolista del Celta de Vigo cedit a l'Aris de Salònica, ha estat hospitalitzat en estat greu després de ser mossegat per un gos als genitals. Així ho assegura el mitjà PrimeSport i ha confirmat el propi club grec.

El davanter català es trobava passejant el seu gos per la zona de Thermi quan l'animal va ser atacat per un altre. En l'intent de separar tots dos animals, Pérez va patir l'atac que li va provocar una ferida profunda i que li podria obligar a passar per quiròfan. Els metges estan monitoritzant la seva situació abans de prendre una decisió al respecte.

No sembla que Carles Pérez pugui incorporar-se en un termini curt als entrenaments amb el seu equip. De fet, se'l dóna per descartat al partit de tornada de la Conference League contra l'Araz el dijous, pertanyent a la ronda prèvia. L'Aris va perdre el partit d'anada per 2-1, amb Carles Pérez disputant els 90 minuts.

Suport del club

El club ha expressat el seu suport al futbolista de Granollers i ha posat a la seva disposició tots els recursos necessaris, en cas que decideixi emprendre accions legals contra el propietari de l'altre gos.

Després de jugar la temporada passada cedit al Getafe, va partir aquesta temporada a Grècia per enrolar-se a les files de l'Aris de nou en qualitat de préstec. Tornarà a Vigo el juny de 2026.