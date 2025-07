Dues germanes detingudes a Barcelona per estafar 524.000 euros a l’àvia que cuidaven i gastar-s’ho en operacions estètiques

El 23 de juliol passat els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Horta-Guinardó van detenir dues germanes, de 49 i 44 anys, acusades dels delictes d’apropiació indeguda i falsificació documental. Segons la policia, les sospitoses haurien estafat 524.000 euros a una dona de 84 anys que havien cuidat durant tres anys.

Presumptament, s’havien transferit diners des del seu compte i des d’allà l’enviaven a l’estranger. A més, els Mossos assenyalen que suposadament les acusades van utilitzar les quantitats apropiades per pagar compres d’objectes de luxe i operacions estètiques valorades en uns 50.000 euros.

La investigació va començar el juny passat quan la víctima es va desplaçar al banc a consultar el seu saldo i li van comunicar que tenia el compte corrent a zero. Els Mossos van parlar amb la família de la dona i van descobrir que el 2019 van contractar dues cuidadores després que empitjorés el seu estat de salut.

Després de forjar una relació pròxima i de confiança, tres anys més tard la víctima va concedir poders notarials a una d’elles per no preocupar-se per les gestions bancàries. D’aquesta manera, una de les germanes podia efectuar operacions bancàries sense límit i estava capacitada per firmar documents públics i privats, a més de tenir accés en tot moment a targetes i comptes.

Les sospitoses també van instal·lar càmeres de seguretat al domicili de la víctima per controlar els seus moviments. El 23 de juliol passat els Mossos van detenir les germanes, que no tenien antecedents policials, i van registrar el seu domicili i hi van trobar indicis rellevants per a la investigació per apropiació indeguda i falsificació documental.